恒指升136點升穿20天線成交增55% 伙國指連升兩周 科指終止3連跌
文章日期：2021年10月8日 16:35
美國暫解決債務上限危機，恒指今早隨外圍高開363點，但已為全日頂，早市曾跌最多106點，午後未有突破，維持全日高低波幅469點。科技股推動之下，恒指倒升，收市重上20天線(24723.92點)；科指20天線(6257.71點)則得而復失。三大指數連升2日，按周計，恒指國指亦連升兩周，科指更終止3周連跌。北水回歸，大市成交大增55%。
恒指收市升136點或0.55%，報24837點，成交金額1633億元，較上日增加55.07%，是9月23日1789.8億元成交後最多；國指升62點或0.72%，報8775點。恒生科技指數收報6206點，升0.56%。
藍籌28隻升，31隻下跌，1隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.57%，收報155.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻102點；瑞聲（2018）跌12.59%，收報31.95元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌5.88%，收報112元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報51.7元，升5.62%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低31.15元，收報31.95元，跌12.59%。
北水南下合計淨流入23.96億元，較上日減少59.3%，連續第4日流入，累計流入160.66億元，對上一次連續4日淨流入是2021年9月9日。南水北上合計淨流出25.72億元人民幣，終止連續1日流入。
一周表現
恒指本周累升1.07%或262點，連升2周，但升幅較上周收窄，對上一次連升2周，是9月3日；本周表現最佳的是中石油（0857），累升10.03%，其次為阿里巴巴（9988）及平保（2318），分別升9.35%及8.64%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌14%，其次為藥明生物（2269）及安踏（2020），分別跌11.46%及10.49%。
國指本周累升0.56%或49點，同樣連升2周及較上周收窄，對上一次連升2周，是9月3日；本周表現最佳的是網易（9999），累升10.27%，其次為阿里巴巴（9988）及中國平安（2318），分別升9.35%及8.64%。而表現最差的是安踏（2020），累跌10.49%，其次為融創中國（1918）及李寧（2331），分別跌10.24%及10.21%。
科指終止3周連跌，本周累升1.72%或105點，升幅是9月3日後最大，當時收市升幅為6.43%；本周表現最佳的是網易（9999），累升10.27%，其次為阿里巴巴（9988）及汽車之家（2518），分別升9.35%及7.34%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌14%，其次為比亞迪電子（0285）及閱文（0772），分別跌4.55%及4.04%。
午後消息股表現
晶片短缺加劇，瑞銀下調全年全球汽車產量預測至7680萬輛。汽車股普遍向上，吉利（0175）收報22.2元，升0.68%；比亞迪（1211）收報246元，跌1.05%；廣汽集團（2238）收報7.11元，升2.01%；東風集團股份（0489）收報7.07元，升3.21%；長城汽車（2333）收報29.35元，升1.21%；北京汽車（1958）收報2.8元，升2.56%；小鵬汽車（9868）收報149.8元，升5.2%；理想汽車（2015）收報110.9元，升2.69%；恒大汽車（0708）收報3.44元，升2.38%。
阿里（9988）、百度（9888）入股內地晶片設計公司。阿里巴巴收報155.5元，升5.57%；百度收報152.9元，升1.73%。
傑富瑞：騰訊（0700）股價已反映遊戲行業整頓因素。騰訊收報481.8元，升2.21%。
奧園（3883）︰下周二到期境內債將如期兌付。奧園9月銷售109億按年跌9%，首9月增18%。收報3.69元，跌1.07%。
今早及隔晚消息股表現
花樣年（1777）境內債「19花樣02」債價腰斬。收報0.56元，無升跌。
路透社：內蒙要求煤礦釋放產能1億噸，煤炭股下跌，神華（1088）收報17.46元，跌6.53%；兗煤（1171）收報13.62元，跌11.1%；兗煤澳洲（3668）收報18.5元，跌4.05%；中煤能源（1898）收報5.86元，跌12.93%；伊泰（3948）收報6.63元，跌9.3%。
香港寬頻（1310）：成為Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴。收報9.45元，升0.11%。
行會召集人陳智思「非常肯定」反外國制裁法將在港實施。匯控（0005）收報43.85元，升1.39%；恒生（0011）收報141.8元，升2.01%；東亞（0023）收報12.84元，跌1.23%；中銀香港（2388）收報24.3元，升0.62%。友邦（1299）收報90元，跌0.33%。
太陽國際（8029）發盈警，料半年蝕不少於1600萬。收報0.58元，無升跌。
何厚鏵兒子何敬民訂協議減持力世紀（0860）逾10%股權。收報0.57元，升1.79%。
瑞聲（2018）料第三季盈利至少跌一半。見52周低31.15元，收報31.95元，跌12.59%。
比亞迪（1211）獲北美車隊公司5000輛電動車訂單。收報246元，跌1.05%。
中海外（0688）9月合約銷售跌41.6%。收報17.44元，跌0.8%。
綠城中國（3900）第三大股東再售2516萬股，套現2.84億元。收報11.28元，跌0.88%。
中譽集團（0985）發盈警，恒大投資蝕逾33億元，已悉售恒汽（0708）持股。收報1.58元，升0.64%。
佳民（8519）參與食物科技投資。收報0.121元，無升跌。
利基控股（0240）600萬元入股亞洲聯合基建（0711）旗下網上採購平台。利基控股收報1.05元，跌1.87%；亞洲聯合基建收報0.61元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.71元，收報2.68元，升6.77%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.05元，收報3.82元，跌3.29%；亞信科技（1675）創52周高，見13.9元，收報13.62元，升0.89%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.5元，收報0.455元，升4.6%；名仕快相（8483）創52周高，見0.135元，收報0.135元，無升跌；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.38元，升1.5%；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，譚仔國際（2217）創上市新低，見2.75元，收報2.75元，跌10.71%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.66元，收報0.72元，升2.86%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.75元，收報3.8元，跌0.78%；聯眾（6899）見52周低0.32元，收報0.34元，跌8.11%；聯康生物（0690）見52周低0.09元，收報0.092元，升1.1%；星島（1105）見52周低0.71元，收報0.72元，跌1.37%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.21元，收報3.22元，跌2.42%；瑞聲（2018）見52周低31.15元，收報31.95元，跌12.59%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.062元，跌6.06%；太陽娛樂（8082）見52周低0.14元，收報0.142元，跌2.07%；松齡（1989）見52周低0.87元，收報0.87元，跌2.25%；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌；中國高精密（0591）創52周高，見1.22元，見52周低1.22元，收報1.22元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中昌國際（0859）收報0.38元，升49.02%；偉源控股（1343）收報0.125元，升22.55%；易居企業（2048）收報1.48元，升20.33%；米蘭站（1150）收報0.32元，升18.52%；恒騰（0136）收報2.62元，升16.44%；稻草熊（2125）收報2.55元，升8.97%；時代集團（1023）收報0.54元，升8%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.71元，收報2.68元，升6.77%；永達汽車（3669）收報11.28元，升6.42%。
下跌異動股，包括，中廣核新能源（1811）收報7.2元，跌16.28%；東岳（0189）收報16.88元，跌15.81%；中煤能源（1898）收報5.86元，跌12.93%；金茂（0817）收報2.63元，跌12.62%；理文化工（0746）收報8.17元，跌11.96%；兗煤（1171）收報13.62元，跌11.1%。
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