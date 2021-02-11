美國暫解決債務上限危機，恒指今早隨外圍高開363點，但已為全日頂，早市曾跌最多106點，午後未有突破，維持全日高低波幅469點。科技股推動之下，恒指倒升，收市重上20天線(24723.92點)；科指20天線(6257.71點)則得而復失。三大指數連升2日，按周計，恒指國指亦連升兩周，科指更終止3周連跌。北水回歸，大市成交大增55%。