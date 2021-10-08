快運今次仲大搞旅行回憶做噱頭，分短版同長版兩隻size，其中長版手推車採用咗白色設計，配以唔同行李標籤貼紙；而短版手推車就用快運最標誌性嘅紫色做底，同樣都係配搭行李標籤貼紙。短版同長版手推車售價分別為6000元同6500元，睇返快運對上喺5月分別定價4500元同5000元，個價足足加左三成有多。

買咗返去唔知有咩用？唔驚，快運已經幫你諗好晒，手推車除咗可以擺喺屋企用嚟咖啡枱、床頭櫃或者鞋櫃之外，喺Office做流動零售儲物櫃、迷你酒吧亦得。唔知各位航空迷又有冇心動呢？

文：祖師

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