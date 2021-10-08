財經花生｜快運下周一再推售手推車 最平索價6000元貴至少三成
文章日期：2021年10月8日 17:52
新冠病毒疫情下，多國持續封關，唔少航空公司近呢一年頻頻賣飛機「架生」幫補。其中香港快運（HK Express）已經N次將舊嘅手推車拎出嚟賣，最新一期就落實下星期一（11日）、下午3點，喺快運網店開售。
快運今次仲大搞旅行回憶做噱頭，分短版同長版兩隻size，其中長版手推車採用咗白色設計，配以唔同行李標籤貼紙；而短版手推車就用快運最標誌性嘅紫色做底，同樣都係配搭行李標籤貼紙。短版同長版手推車售價分別為6000元同6500元，睇返快運對上喺5月分別定價4500元同5000元，個價足足加左三成有多。
買咗返去唔知有咩用？唔驚，快運已經幫你諗好晒，手推車除咗可以擺喺屋企用嚟咖啡枱、床頭櫃或者鞋櫃之外，喺Office做流動零售儲物櫃、迷你酒吧亦得。唔知各位航空迷又有冇心動呢？
文：祖師
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