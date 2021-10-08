東方海外表示，受礙於航線網絡嚴重擁堵，集團總載貨量同比跌7.2%，運載力減少7.6%。整體運載率則較去年同期增加0.4%，每個標準箱之整體平均收益增加142.7%。

集團又指，今年首九個月，總收益錄得114.4%的升幅，總載貨量較去年同期增加9.6%。另外，運載力增加5.9%，整體運載率較去年同期增加2.9%，而每個標準箱之整體平均收益較去年同期增加95.6%。

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