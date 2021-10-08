東方海外第三季總收益增逾1.25倍 總載貨量跌7.2%
文章日期：2021年10月8日 18:03
東方海外（0316）公布，截至今年9月底止，第三季總收益較去年同期增逾1.25倍，達43.14億美元（約335.9億港元）。其中，集團在太平洋、大西洋航線的收益均增加逾九成，在亞洲區內/澳亞航線增逾1倍，在亞洲/歐洲航線錄逾2.3倍增幅。
東方海外表示，受礙於航線網絡嚴重擁堵，集團總載貨量同比跌7.2%，運載力減少7.6%。整體運載率則較去年同期增加0.4%，每個標準箱之整體平均收益增加142.7%。
集團又指，今年首九個月，總收益錄得114.4%的升幅，總載貨量較去年同期增加9.6%。另外，運載力增加5.9%，整體運載率較去年同期增加2.9%，而每個標準箱之整體平均收益較去年同期增加95.6%。
其他報道
財經花生︳快運下周一再推售手推車 最平索價6000元貴至少三成
恒指升136點升穿20天線成交增55% 伙國指連升兩周 科指終止3連跌
市監局：美團涉二選一壟斷 罰款34億人幣 佔去年境內銷售額3%
巴克萊：中國部分行業明年可能仍會限電 今年經濟增長率或降至6%
Visa：58%受訪港人為獎賞開虛銀戶口 八成人傾向用傳統銀行