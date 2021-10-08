陽光城表示，該項目原定合同交付日期為2021年12月31日，公司已通過函件等方式告知客戶，並稱其在華北地區（京津冀、山西）的項目運營如期推進。

公司提到四季度債務到期情況，含境內公司債15.8億元，信用類ABS12.7億元，境外美元債2.5億美元，稱總體壓力和回款相比並不大，公司已做好所有資金鋪排，通過經營性回款及自有資金進行兌付。

對10月22日到期的「18陽城01」，公司將於10月15日前提前將兌付資金歸集至監管賬戶。彭博數據顯示，公司2023年到期、票息10%的美元債將於11月12日迎來回售，陽光城稱，回售的美元債資金將在10月中下旬前陸續通過資金池匯出，目前公司存量跨境資金池額度充裕，且資金出境不存在任何障礙。

彭博匯總的數據顯示，陽光城境內外債券近日加速下挫，其中2023年到期的美元債每一美元買價下跌2.5美分，報59.7美分；2025年到期的境內債「20陽城02」收報59.3元，創上市以來最低。

公司亦澄清，網傳「公司表外信託獲得展期」為不實信息，公司從未以所謂「表外私募債」方式進行融資。

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