恒大前軍師任澤平：曾反對多元化發展 因「言不為用」離開
文章日期：2021年10月11日 14:22
內地著名學者、中國恒大（3333）前首席經濟學家任澤平發表文章，首次回應去年離任時爭議，提到在2018年初已向集團提交報告，建議降低負債並停止多元化發展策略，但未被接納，至去年因覺得意見不獲接納萌生去意，加上認為「房地產的時代要過去了」，故選擇離職專心從事學術研究。
任澤平曾於國務院發展研究中心出任宏觀部研究室副主任，其後先後在國泰君安及方正證券工作，至2017年底獲恒大聘任為首席經濟學家，直至今年初離職。不過，任澤平的離去惹來市場爭議，有批評指恒大給予任澤平1500萬元人民幣年薪，但他卻未有制止恒大的瘋狂擴張等。
任澤平今日首次撰文回應事件，他解釋當初不回應，是因為恒大是「舊東家」，企業陷入困難，不希望他的言論再惹來關注，但不回應卻引發一些誤解性的言論，對他的聲譽造成了影響，因此才不得不回應和澄清。
他表示，他在2017年12月加入恒大之初，已曾向集團幾位主要管理層提出減少負債、反對多元化的立場；至2018年2月至4月再牽頭研究院向恒大提交報告，提出「防範化解重大風險是未來三年三大攻堅戰之首，任何市場主體都不要抱有僥倖心理；防範化解重大風險主要是金融風險、財政風險、房地產風險等；潛在風險：金融條件收緊，資金變緊變貴，中小房企資金鏈斷裂風險」。
不過，任澤平指他「降負債、反對多元化」的建議，在一次恒大高層會議上大受批評，「而且還批評了很長一段時間，大致的意思就是我格局不夠、認識不到公司重大戰略」；直至去年下半年，任澤平稱覺得自己已「做了應有的諫言和努力」，但由於不被接納，難以融入，加上判斷內地調控地產的決心和力度很大、房地產的時代要過去了，因此提出離職，由於離職決心已下，幾經恒大挽留下終於在2021年3月離職。
其他報道
恒指升553點見近1個月高 三大指數連升3日 科指曾升穿50天線
註冊資本增加至350億人幣 螞蟻集團：為後續發展預留更大空間