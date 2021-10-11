中誠信再將花樣年主體及境內債降級
文章日期：2021年10月11日 16:03
已陷債務違約的花樣年（1777）再遭內地評級機構中誠信國際降級，中誠信國際指，花樣年未償還美元債事項將對公司信用質量產生很大負面影響，將公司主體信用等級由原來「AA+」級降至「A」級，評級展望繼續為「負面」，多筆境內債包括「18 花樣年」、「19 花樣年」、「19 花樣 02」、「20 花樣 01」、「20 花樣 02」的債項信用由原來「AA+」級降至「A」級，同時將上述主體及債項信用等級列入可能降級的觀察名單。
同時，據《關于調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》及中證登公布，上述五隻債券於今日起（10月11日）起進行交易方式調整，僅在上交所固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，由中證登上海分公司提供逐筆全額結算。
花樣年在出現債務違約後，其創辦人曾寶寶曾向員工發出一封「寶爺家書」，指債務違約源於「9月29日淩晨，公司遭遇『黑天鵝』事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張」，但她已與管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期的2.05億美元債本金餘額。
她又指，目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並懇請給予公司時間與信任。
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