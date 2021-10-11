同時，據《關于調整債券上市期間交易方式有關事項的通知》及中證登公布，上述五隻債券於今日起（10月11日）起進行交易方式調整，僅在上交所固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易，由中證登上海分公司提供逐筆全額結算。

花樣年在出現債務違約後，其創辦人曾寶寶曾向員工發出一封「寶爺家書」，指債務違約源於「9月29日淩晨，公司遭遇『黑天鵝』事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張」，但她已與管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期的2.05億美元債本金餘額。

她又指，目前，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並懇請給予公司時間與信任。

其他報道

恒指升553點見近1個月高 三大指數連升3日 科指曾升穿50天線

國美與黃光裕旗下公司訂立管理服務協議 並獲授購股權

三葉草生物製藥通過港上市聆訊 集資23億

聯想撤回科創板上市申請 曾挫17%見近3年最大跌幅

滬指半日穩守3600點 創板指跌0.68%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

註冊資本增加至350億人幣 螞蟻集團：為後續發展預留更大空間

大金計劃2025年度前冷氣機完全不使用稀土

美團罰款少過預期 曾升8%連升第3日