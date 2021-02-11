恒指今早高開323點見全日低位，午後升幅曾擴大至599點，全日高低波幅275點。恒指收市升487點或1.96%，報25325點，成交金額1629億元，較上日減少0.26%；國指升223點或2.55%，報8999點。恒生科技指數收報6403點，升3.17%。

藍籌33隻升，25隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升8.36%，收報277.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻178點；安踏（2020）跌4.49%，收報125.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.5%，收報88.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報79.05元，升8.44%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.63元，跌13.39%。

恒指受制於50天線(25461.15點)，科指受制於50天線(6437.58點)。

三大指數表現

恒指曾升最多2.41%，高見25437.16點，是9月14日後最高，收市價同為9月14日後收市新高。連升3日，累計升1358.6點，對上一次連升3日是9月29日。

科指曾升最多3.89%，是10月7日後最大升幅，今高見6448.16點，是9月17日後最高，收市價同為9月17日後高。連升3日，累計升537.54點，對上一次連升3日是9月1日。

國指曾升最多3.05%，是10月7日後最大升幅，今高見9043.57點，是9月15日9082.27點後最高。收市價則為9月14日後收市新高。連升3日，累計升586.54點，對上一次連升3日是年8月31日。

北水南下合計淨流入20.87億元，較上日減少12.89%，連續第5日流入，累計流入181.53億元，對上一次連續5日淨流入是9月10日。南水北上合計淨流入1.87億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨已獲美國批准，下周一起交易。港交所（0388）收報471.2元，跌0.17%。

國美（0493）與黃光裕旗下公司訂立管理服務協議，並獲授購股權。收報0.86元，升8.86%。

今早及隔晚消息股表現

聯想（0992）撤回科創板上市申請，曾挫17%見近3年最大跌幅。收報7.63元，跌13.39%。

註冊資本增加至350億人幣，螞蟻集團：為後續發展預留更大空間。另，阿里（9988）「淘特」試行微信掃碼付，雙11前完全開放。收報167.8元，升7.91%。

美團（3690）罰款少過預期，曾升8%連升第3日。收報277.4元，升8.36%。

據報特首明日約見地建會，討論施政報告地產措施。本地地產股普遍向下，新世界發展（0017）收報33.7元，跌1.32%；新鴻基地產（0016）收報101.1元，跌0.59%；長實集團（1113）收報45.4元，跌0.33%；恒地（0012）收報31.95元，跌1.08%。

人民日報：遊戲防沈迷系統仍存漏洞，值得引起重視。騰訊（0700）收報496元，升2.95%；網易（9999）收報151.6元，升4.55%。

吉電︰終止向中國電力（2380）收購清潔能源資產。收報3.52元，跌4.86%。

萬科（2202）9月合約銷售額跌33.8%。收報21.6元，升2.13%。

國務院准市場交易電價最多加兩成，須確保居民電價穩定。煤炭股向上，神華（1088）收報18.14元，升3.89%；兗煤（1171）收報14.22元，升4.41%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.8元，收報21.7元，升17.3%；中煤能源（1898）收報5.97元，升1.88%；伊泰（3948）收報6.96元，升4.98%。

電力股個別發展，中國電力（2380）收報3.52元，跌4.86%；華潤電力（0836）收報18.98元，跌2.16%；華能國電（0902）收報3.84元，升3.23%；大唐發電（0991）收報1.41元，跌0.7%；華電國際（1071）收報3.04元，升0.66%。

紫金礦業（2899）擬斥60億收購加拿大鋰鹽商。收報10.3元，升6.96%。

香港科技探索（1137）：9月GMV升13.6%至5.43億，受憧憬消費券拖累。收報11.06元，跌0.18%。

6高管提前贖回理財產品，恒大（3333）：已回款並問責懲處。恒大停牌，未停牌的恒大汽車（0708）收報3.51元，升2.03%；恒騰（0136）收報2.73元，升4.2%。

融創中國（1918）與華住（1179）合資成立酒店管理公司。融創收報14.92元，升0.13%；華住集團收報38.05元，升2.28%。

韓星勝利曾入股，陸慶（8052）旗下澳門知名夜場嬌比無法繼續經營。收報0.046元，跌2.13%。

中遠海控（1919）第三季賺304億元人幣，首三季純利升16.5倍。收報11.16元，跌2.45%。

國泰君安（2611）斥資逾18億人幣增購華安基金15%股權。收報11.22元，跌0.36%。

東方海外（0316）第三季總收益增逾1.25倍，總載貨量跌7.2%。收報122.4元，升0.49%。

香港興業（0480）13億元售日本三項物業。收報3.09元，升0.32%。

太古地產（1972）伙廣州市屬國企，發展大灣區第二個全新商業項目。收報20.25元，跌2.41%。

花樣年（1777）9月銷售額達36億人幣。收報0.56元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.8元，其後再急挫，收報1.7元，跌36.57%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見14.1元，收報13.2元，跌2.65%；中石油（0857）創52周高，見4.2元，收報4.11元，升1.23%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.35元，收報1.17元，跌3.31%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.8元，收報21.7元，升17.3%；名仕快相（8483）創52周高，見0.138元，收報0.129元，跌4.44%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.38元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，當代置業（1107）創上市新低，見0.46元，收報0.465元，跌2.11%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見44元，收報45.1元，跌1.85%；華南城（1668）創上市新低，見0.61元，收報0.63元，跌1.56%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.61元，收報3.64元，跌4.71%；中原建業（9982）創上市新低，見1.2元，收報1.21元，跌2.42%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.18元，收報1.22元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低20.35元，收報20.65元，跌1.43%；星島（1105）見52周低0.69元，收報0.7元，跌2.78%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，無升跌；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.2元，收報3.29元，升2.17%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.063元，升1.61%；松齡（1989）見52周低0.87元，收報0.87元，無升跌；尖沙咀置業（0247）見52周低23.5元，收報23.5元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.8元，收報21.7元，升17.3%；長飛光纖光纜（6869）收報14.2元，升13.78%；聯易融（9959）收報9元，升10.43%；博雅互動（0434）收報0.56元，升9.8%；大豐港（8310）收報0.136元，升9.68%；心動公司（2400）收報46.9元，升9.45%；醫渡（2158）收報27.55元，升9.33%；東方表行集團（0398）收報3.54元，升9.26%；中昌國際（0859）收報0.415元，升9.21%；卓悅控股（0653）收報0.167元，升9.15%；同方泰德（1206）收報0.73元，升8.96%。

下跌異動股，包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.8元，收報1.7元，跌36.57%；東岳（0189）收報14.4元，跌14.69%；新天綠色能源（0956）收報6.42元，跌10.08%；中廣核新能源（1811）收報6.5元，跌9.72%；中國水務（0855）收報8.35元，跌9.24%；龍源電力（0916）收報15元，跌8.87%；亞信科技（1675）收報12.48元，跌8.37%；環球實業科技（1026）收報0.22元，跌8.33%；意馬國際（0585）收報0.79元，跌8.14%。

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