富途李華︰補償因故障未及時平倉的末日期權客戶
文章日期：2021年10月11日 16:33
中資網上股票交易平臺富途（美：FUTU）上周六（10月9日）凌晨突然「死機」，集團創始人李華（網名︰葉子哥）今日於富途牛牛發文回應事件，表示有購買了末日期權，但因故障未能及時平倉導致價值歸零的客戶查詢是否會補償，李華指客服從週末開始針對這類客戶逐一聯繫，會根據具體的情況溝通對應的補償方案。
在「死機」事故當日，富途曾表示是「由於營運商機房電力閃斷導致的多機房網絡故障」，李華指當日凌晨不少客戶「@（標注）」他，惟當日早晨需要出差，在飛機上沒來得及回覆，向客戶鄭重及誠懇地道歉，並指過往「幾次影響大、耗時長的事故都與不可控的外部依賴有著直接的關係，但給到客戶的感受都是一樣的，那就是富途的服務不可用了」，但不會把應該解決的問題推到外部，只會看在其可控的範圍內如何可以做得更好。
除了解釋有關IDC（數據中心）及電力保障等技術問題，李華指，當日受事故影響，富途客戶持倉及資產數據顯示為零帶來的驚悚，更甚有人發問指「富途是不是捲款跑路了？」，但實際情況是因為故障導致了牛牛app跟後臺數據的斷開，並向受到驚嚇的客戶們道歉，指接下來也會在app相關的表現上作出改進。
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