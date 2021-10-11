國美：料管理服務協議可降成本逾10個百分點 適時分拆業務上市
文章日期：2021年10月11日 17:04
國美零售（0493）與控股股東國美管理，向後者的5家公司訂立三年期管理服務協議。集團首席財務官方巍在今午的線上會議表示，今次交易為國美零售帶來管理費、股權激勵購股權及5間公司股權。他指出，今次交易有望為上市公司帶來過千億元的市值增量，甚而提高線上及線下業務的轉換率，並且避免線上、線下業務重覆，藉此降低成本10至15個百分點，達到成本節約，最終回饋供應商及消費者。
他指出，透過管理服務協議，更有助旗下平台更開放，讓更多零售商及品牌可以享用更好的供應鏈條服務。他認為，今次的業務發展，不致與其他平台構成競爭，反而可能帶來更多合作及共享。他亦看好，將來購物娛樂化的需求增加，會帶動業務的發展。國美零售副總裁趙麗明則補充，期望借助海量產品，通過零售商角度，讓用戶在全場境及多渠道下更好地選擇商品。
上市公司可借今次交易，取得更大收入，方巍指出，集團在家電供應鏈做到線上線下收入增加，並且強化和第三方平台的運作能力，將來會在適當時候規劃分拆業務上市，形成更專業化的供應鏈。
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