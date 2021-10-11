他指出，透過管理服務協議，更有助旗下平台更開放，讓更多零售商及品牌可以享用更好的供應鏈條服務。他認為，今次的業務發展，不致與其他平台構成競爭，反而可能帶來更多合作及共享。他亦看好，將來購物娛樂化的需求增加，會帶動業務的發展。國美零售副總裁趙麗明則補充，期望借助海量產品，通過零售商角度，讓用戶在全場境及多渠道下更好地選擇商品。

上市公司可借今次交易，取得更大收入，方巍指出，集團在家電供應鏈做到線上線下收入增加，並且強化和第三方平台的運作能力，將來會在適當時候規劃分拆業務上市，形成更專業化的供應鏈。

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