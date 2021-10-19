消息指，香港創科界元宇宙級領軍人物王維基有所動作，將其科創精神作NFT非同質化式的「解散」，並以實際行動輸出HKTV Mall的成功，真正是香港故事延續、英國科技探索的「得意做法」。

有高人向本欄透露，王維基已經親自委派甚至率領先頭部隊赴英，一行十幾廿人，浩浩蕩蕩，並特別組成年青班底，在最近一兩周起程飛往英國當地，準備在包括倫敦以內的三四個地方展開其「科技探索」行動！

不用高人也可以指出，其實維基為攻打海外市場已準備多時，較合理是以一兩年的時間，實地試行包括網購在內的「維基經濟圈」是否可行，當然也不排除會進一步擴充。據了解，維基已由內部抽調人手，至於是否會在當地招兵買馬暫時不得而知，但亦不是什麼意外的事，始終港視本土起家廿載，拓展海外市場也要當地人才。

筆者就猜測，一來可能眼見香港市場始終發展空間有限，即使硬件「併入」前海大灣北部區但軟服務又如何？唔通真係大灣科技探索GBATV Mall，定等「灣視」（請參閱前文）有朝一日轉型收購？；二來更可能乘機leverage真在外香港人經濟圈，（甚至無可否認的「愛回家」大台越洋廣東話慣性收視），靠英倫網購圍爐，先行樹立口碑，再藉此打入當地不同社區做當地人生意。

翻查紀錄，王維基幾個月前才稱正研究「走出香港」，計劃6個月內在海外成立2至3間公司，推廣及介紹HKTVmall整套系統及解決方案，幫助在海外從事傳統零售業或經營商場的客戶設立網上商場，對抗生意受不論是南美洲、中東或亞洲的大型網購平台威脅，開拓另類海外市場，又指現時海外市場需求非常大，並開名一間英國網購公司當作benchmark。

HKTVMall as a Service! 有限公司無限想像，以倫敦的金融領先、市場開放、法治精神及多元文化，對往後發展新興、另類的東西最有吸引力，作為RaaS（Ricky as a Stock)或1137的下一著，公司前景、增長空間比起大灣區科創版北交所或許亦最夠闊夠遠，才會令維基感悟下個周期去英國。

香港電視幾年前轉營HKTVmall，剛過去的上半年度成功虧轉盈，有指王維基進軍海外是「未滿足現狀」。其實大家心裡明白，生意繼續蝕錢、股價繼續炒上的例子俯拾即是，可以是維基疑似單挑的美國王者AMZN、又或是東南亞網購新竉的 SEA，而非受監管連環打壓令風險無法price in的中概股。

無論如何，今次赴英證明王維基對港視本身系統有極大信心，直正行之有效，加上後續遞增成本或許不多，而非因眼見本地會有什麼競爭對手xtore 或ytore 出現，才作出進軍海外的決定。但當然，現階段可做到多大規模「很難預計」，雖官腔line to take但卻是事實。

王維基從來（只）是機會主義者，亦可以說是捕捉地方大勢的專家，生意人的觸覺，永遠從市場需求出發，以顛覆者姿態出現改變既往定律固有格局，因此不時令監管機構頭痛，而這，卻很不像現時以至未來的香港。面對本地法例，難得Uber可以吸納得到（特別是近兩三年不知從哪裡冒出來的年輕）的士司機，但維基又是否看到些我們未見的事？

以王維基的why not形象，似乎是應該涉足虛擬貨幣的，但其作風somehow又結合了幾分實業家思維，要自己一手佈局，不會打沒把握的仗，清楚風險回報高低出入，所以一直沒有沾手虛幣，今次又會否趁機兌換成「維基幣」，英國科技探索的業務可收英鎊兼比特幣？科技探索嘛⋯。

執筆時Bitcoin破位在即，筆者數月前已講三萬的值坐率高，至今已升逾倍，用簡單睇股票的量度升幅計算，前高位約略六萬減相對低位三萬等於三萬，將此（經修復的）跌幅再加前高位六萬，便輕鬆得出九萬！此情此境，正如莊家股評人用語「大家坐穩」、「扣緊安全帶」、「最後召集」，但邊個話到七、八萬時唔可以直插七、八千？雖然已有高人揚言年底見十萬，但十倍股都不是直線上啦，意思又是要經一輪震盪。

久利生

其他觀點