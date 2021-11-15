報道指，華為目前正考慮將智能電話設計授權予國企中國郵電器材集團(China Postal and Telecommunications Appliances Co.，又稱 PTAC)旗下單位，冀透過後者買入被禁止購買的零件。

目前，中郵通信設備已在其電子商務網站上銷售華為的Nova手機，有了合作夥伴關係之後，它或將提供基於華為設計的自有品牌裝置。另一位知情人士表示，中國電信設備製造商鼎橋通信技術還將以自己的品牌銷售一些採用華為設計的手機。由於談判仍在進行，合作夥伴關係可能會發生變化。

華為拒絕置評。PTAC和鼎橋沒有回覆查詢。PTAC是中國通用技術集團控股有限責任公司旗下的單位，後者是由中央政府直接控制的主要機械製造商和進口商。鼎橋成立於2005年，資產來自西門子等公司，不過這間德國跨國公司在一封電子郵件中表示，它不再是該合資企業的股東。

其他報道

中國食品增持中糧可口可樂河北、內蒙古股權 涉資逾1.7億人幣

券商︰融創系股權交易資金夠未來12個月還境外債

恒指半日跌20點 20天線得而復失 北水第3日流出

北交所今開市 滬深三大指數半日向下 創板指跌穿3400點

國統局：經濟恢復趨勢未變 保經濟仍需加力

三星李在鎔訪美 據報或決定170億美元芯片廠的選址

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連升

網傳王健林去世 萬達：屬謠言 已報警

內地首10月商品房銷售面積、銷售額、國房景氣指數均創今年新低

北交所今開市 易會滿：資本市場改革發展的又一標誌性事件