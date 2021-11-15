另一個月費計劃則是298元，5G流動數據12GB，若客戶同樣簽約最少24個月會額外多18GB 本地流動數據。同樣新上台或續約該月費的客戶可獲 csl系列的MIRROR 珍藏卡 6張，MIRROR 海報1張，MIRROR AR 月曆1 份。

以上兩個月費計劃，均設有12+1款SIM卡，分別是12子個人SIM卡款，和一張MIRROR團體SIM卡款。

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