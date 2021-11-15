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多相|csl聯MIRROR12子推298元、398元5G 月費計劃

文章日期：2021年11月15日 14:13

香港電訊（6823）今日推出5G x MIRROR企劃《 Experience the World Differently》，找來同是電訊盈科（0008）旗下Viu TV 人氣男團MIRROR 12子助陣。該企劃新增兩個月費計劃，分別是月費398元，5G流動數據80GB，如果客戶簽約最少24個月會額外多30GB 本地流動數據，新上台或續約該月費的客戶可獲csl系列的MIRROR 珍藏卡 12 張，MIRROR 海報3張，MIRROR AR 月曆1 份，MIRROR 珍藏冊1本。