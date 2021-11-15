他指出，在外國的經驗中，SPAC是由具信譽的人士發起及推動與不同的投資項目合併。若香港市場推動SPAC發展，相信利便很多在參與SPAC方面有經驗的家族辦公室，借助SPAC建立生態圈去尋求投資項目。他更預期屆時會有更多家族辦公室加入協會。現時為止，加入協會的會員中，單一家族辦公室及聯合家族辦公室佔比分別為20%及80%，現有40個會員，管理資產達570億美元。

隨著SPAC的發展，加上市場內有更多新資產，例如虛擬貨幣等，家族新世代亦關注ESG（環境、社會責任及管治），葛綸預期，這會重塑業界的生態，去涉足更多不同資產市場。尤其在港新上場的家族第二、三、四代已見證科技發展，習慣度身訂造，甚至有機會創辦或開發新事業。這已遠超傳統家族辦公室注重處理傳承、投資及管治的角色。既然家族辦公室要發揮專業帶路的角色，與家族分享經驗，因此他預期家族辦公室業界對具質素的專業人材需求大，需尋求不同專業去提供服務，並要著手推動實習計劃及年青人員培訓，加強研究支援業界發展。

在建構新的家族辦公室生態圈時，葛綸稱，協會有需要跨地域並與海外的業界建立聯繫及網絡，冀推動家族辦公室發揮作用，讓家族借助他們的網絡，例如可借此更快及更好地掌握新興的產業如電動車行業的發展，推動創建新事業。

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