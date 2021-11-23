報告以普通操作、支付服務、投資、保險、貸款、用戶支援、開放程度、本地特色應用的功能範籌，簡單應用、瀏覽、設計、使用感覺的用戶體驗，和應用程式商店評分，計算銀行應用程式的分數。

報告將Mox、livi Bank、恒生、匯豐和中銀香港的應用程式列為「市場領導者」，認為其功能和用戶體驗比競爭者優勝，不過有內地科技或金融巨頭為背景的螞蟻銀行、平安壹賬通銀行、天星銀行、富融銀行的評分較低，列為「市場跟隨者」，認為他們的用戶體驗和功能較同業為差。

按整體市場計算，以20分為滿分，香港銀行應用程式在用戶體驗評分為9.98分，較新加坡的9.84分為高，不過功能上只有6.99分，低於新加坡的8.2分。不過，不論傳統銀行或虛擬銀行，香港銀行兩者的評分與歐洲的傳統銀行或新形態銀行（Neobanks）有一段距離。

Sia Partners指出，香港銀行若要想縮小與歐洲同業的差距，需要在銀行應用程式提供基本銀行功能以外的服務和改善用戶體驗，提供廣泛的功能加上現代化設計，對於贏得市場份額非常重要。該行認為，目前各行的應用程式之間的分別不大，不過隨着行業競爭，各銀行的差異化會擴大，如歐洲新型態銀行出現後，對歐洲市場產生的變化類似。

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