他指出，目前在藍十字保單種類中，醫保佔公司業務6至7成，今年初至今自願醫保增長理想，銷售較去年同期增長近3倍。對於會否因為醫療通脹而加保費，他認為要平衡產品吸引性及服務，故希望公司做到分散風險及客戶利益等問題作考慮。藍十字2019年4月推出醫保服務手機應用程式，其下載量超過11.5萬，尹志德表示對相關數字感到滿意。他亦看好寵物保險市場，根據數據,香港寵物達20 至30萬隻貓狗，故相信具增長潛力。

另外，他表示，藍十字於過去6年一直與香港劍擊總會攜手合作，舉辦多個劍擊賽事及各項青少年劍擊訓練計劃，為推廣香港劍擊運動出一分力。今年『藍十字保險2021香港公開劍擊錦標賽』回歸，盼望為香港劍擊運動員提供一個更具規模的舞台，展現一直努力的成果。為進一步支持劍擊運動，藍十字保險亦同時宣佈為劍擊運動員及教練提供各類型的保障。當中八位港隊劍擊奧運代表和全職劍擊運動員可獲得藍十字團體醫療保險，香港隊劍擊教練及前四名青年劍擊運動員可獲得全年無限旅遊保險的保障。

其他報道

謝瑞麟：第二輪消費券刺激效益未如首期

澳門正著手制訂《證券法》

小米上季淨利潤升25％ 勝市場預期

【賈文清專欄】為何定居日本難

華置近兩個月已售4.37億股恒大 料虧損57.76億

龍湖據報考慮分拆物管公司明年上市 集資77億

雲音樂首日孖展逾7億 券商料最終僅超購數倍