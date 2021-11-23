藍十字尹志德：配合大灣區發展 旅保可以短至1日
文章日期：2021年11月23日 18:27
藍十字執行董事尹志德表示，中港即將通關的話，對旅遊保險需求殷切，因應大灣區的發展，最新推出單次旅程計劃保障為1至3日，而投保人需要較長期逗留，則可以有其他選擇。
他指出，目前在藍十字保單種類中，醫保佔公司業務6至7成，今年初至今自願醫保增長理想，銷售較去年同期增長近3倍。對於會否因為醫療通脹而加保費，他認為要平衡產品吸引性及服務，故希望公司做到分散風險及客戶利益等問題作考慮。藍十字2019年4月推出醫保服務手機應用程式，其下載量超過11.5萬，尹志德表示對相關數字感到滿意。他亦看好寵物保險市場，根據數據,香港寵物達20 至30萬隻貓狗，故相信具增長潛力。
另外，他表示，藍十字於過去6年一直與香港劍擊總會攜手合作，舉辦多個劍擊賽事及各項青少年劍擊訓練計劃，為推廣香港劍擊運動出一分力。今年『藍十字保險2021香港公開劍擊錦標賽』回歸，盼望為香港劍擊運動員提供一個更具規模的舞台，展現一直努力的成果。為進一步支持劍擊運動，藍十字保險亦同時宣佈為劍擊運動員及教練提供各類型的保障。當中八位港隊劍擊奧運代表和全職劍擊運動員可獲得藍十字團體醫療保險，香港隊劍擊教練及前四名青年劍擊運動員可獲得全年無限旅遊保險的保障。
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