報道引述消息指，由於擔心敏感數據洩露，中國的科技監管機構希望管理層制定一項將公司從紐約證券交易所退市的計劃。正在考慮的提案包括直接私有化或在香港上市，然後從美國退市。

消息指，如果進行私有化，該提議可能至少是14美元的IPO價格，因為在6月IPO後這麼快就降低報價可能會引發訴訟或股東抵制。如果在香港二次上市，IPO價格可能比美國的股價有折扣，截至周三收市價為8.11美元。

知情人士說，審議仍在繼續，監管機構可能會收回他們的要求。任何一種選擇都將對這家網約車巨頭造成沉重打擊。

滴滴、網信辦沒有回應彭博社置評請求。

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