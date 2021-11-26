星島委任蔡晉做社長 湯錦標做總編輯
文章日期：2021年11月26日 18:40
佳兆業（1638）郭英成家族入主之後，星鳥新聞集團（1105）續有人事變動，今天集團行政及人力資源部向員工發出通告，聘任蔡晋為星島日報、頭條日報社長，負責全面工作。現為英文虎報總編輯的湯錦標，會同時擔任星島日報、頭條日報及英文虎報的總編輯，負責採編及經營管理工作。
東周刊社長離任 早前傳出取代有線「四人幫」
另外聘任吳偉光為東周刊執行總編輯，負責雜誌集團全面工作。原為星島日報總編輯的黎廷瑤將轉任星島新聞集團高級顧問。原為東周刊社長的關慧玲，因個人原因離任。早前有消息指，關慧玲將會過檔有線寬頻（1097）旗下的有線電視，擔任新聞總監，而原來於去年上位的有線「四人幫」，即有線電視新聞及公共事務副總經理謝燕娜及許方輝、新聞及公共事務總監李臻及陳興昌將會離職。
在9月，原任星島行政總裁及執行董事的蕭世和辭任，當時星島已委任原為集團副主席及執行董事、郭英成女兒郭曉亭，以及原首席運營官蔡晋為聯席行政總裁。即蔡晉現兼任星島日報及頭條日報社長。蕭世和早前亦已加盟電視廣播（0511）（TVB）出任總經理（商務營運）。
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