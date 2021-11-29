周焯華案|今早送往路環監獄 太陽娛樂曾跌最多61% 創上市新低
文章日期：2021年11月29日 09:43
澳門電台報道，司警偵破周姓男子為首的犯罪集團，拘捕11人，他們涉嫌不法經營賭博和清洗黑錢，被移送檢察院偵辦。消息稱，經過超過14小時偵訊，刑庭法官接納檢方建議，在清晨6時許對周姓男子採取羈押強制措施，送往路環監獄。
早前，澳門政府將太陽城集團（1383）主席周焯華帶署調查。
周焯華旗下公司今早大跌，其中，跌幅最大的是太陽娛樂（8082），曾跌最多61.94%，是2010年5月19日後最大跌幅，當日跌幅為68.46%，今暫低見0.059元，創上市新低，現報0.081元，跌47.74%。太陽城集團停牌。
太陽娛樂暫連跌2日，累計跌0.079元，及連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是9月27日。
太陽娛樂早前稱，為周焯華個人事務，對集團無重大影響。
周焯華早前已沽清的太陽國際（8029）亦曾跌最多6.98%，現報0.8元，跌6.98%。
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