早前，澳門政府將太陽城集團（1383）主席周焯華帶署調查。

周焯華旗下公司今早大跌，其中，跌幅最大的是太陽娛樂（8082），曾跌最多61.94%，是2010年5月19日後最大跌幅，當日跌幅為68.46%，今暫低見0.059元，創上市新低，現報0.081元，跌47.74%。太陽城集團停牌。

太陽娛樂暫連跌2日，累計跌0.079元，及連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是9月27日。

太陽娛樂早前稱，為周焯華個人事務，對集團無重大影響。

周焯華早前已沽清的太陽國際（8029）亦曾跌最多6.98%，現報0.8元，跌6.98%。

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