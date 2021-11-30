港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 再近創7個月高
文章日期：2021年11月30日 11:17
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.05點子至0.10196%，是4月19日後最高，當日報0.10286%。
港元現報7.7997元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8元，亦曾升值最多14點子，報7.7984元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.06179%；1星期HIBOR升0.05點子至0.07482%；2星期HIBOR升0.23點子至0.07625%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.36點子至0.23512%；6個月期HIBOR升0.32點子至0.28607%；12個月期HIBOR升0.23點子至0.37714%。
美元指數現報96.124貶值0.217點或0.23%。
美元1個月期LIBOR報0.09038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0116%，連續3日擴闊，利差是2021年6月14日後最高，當日差距為0.0134%
對上一次連續3日擴闊，是2021年11月18日，當日利差報-0.004%。
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