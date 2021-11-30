港元現報7.7997元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8元，亦曾升值最多14點子，報7.7984元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.14點子至0.06179%；1星期HIBOR升0.05點子至0.07482%；2星期HIBOR升0.23點子至0.07625%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.36點子至0.23512%；6個月期HIBOR升0.32點子至0.28607%；12個月期HIBOR升0.23點子至0.37714%。

美元指數現報96.124貶值0.217點或0.23%。

美元1個月期LIBOR報0.09038%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0116%，連續3日擴闊，利差是2021年6月14日後最高，當日差距為0.0134%

對上一次連續3日擴闊，是2021年11月18日，當日利差報-0.004%。

其他報道

比亞迪中標以色列100架純電動大巴訂單 股價升逾3%

中人壽、平安等組私募 成華融戰略投資者

A股上升 上證升0.23% 人行淨投放500億

恒指低開69點 太陽城跌37% 凱升跌41% 永利跌2%

中國11月製造業PMI回升 報50.1 勝預期

港股ADR跌173點 夜期低水147點 美期亞股向上

鮑威爾：omicron對物價穩定和充分就業構成風險

Omicron影響重估 美股三大指數創逾1個月最大升幅 道指升236點

澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪 控罪最高監禁12年