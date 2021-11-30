Uber Eats香港今年底停止運作 結束5年經營
文章日期：2021年11月30日 11:20
外賣送餐服務平台Uber Eats公布，將於今年年底（12月31日）終止Uber Eats平台在香港的運作。據Uber Eats新聞稿指，形容是次是「艱難的決定」，平台已在港運作五年。
攻港5年 將為員工合作伙伴等提供支援
Uber Eats臨近年底公布退出香港市場，惟Uber於今年中才宣佈收購香港的士網約平台HKTaxi。在Uber Eats的新聞稿亦表示，儘管Uber Eats將在香港終止營運，但會更專注於Uber在香港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。
展望將來，Uber會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。公司又指，目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。
本港外賣送餐服務競爭激烈，近期已爆出Foodpanda送遞員不滿公司削減服務費而發起罷工外，而Uber Eats亦一直被指不夠車手，導致餐廳被棄單浪費食物等爭議。
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