攻港5年 將為員工合作伙伴等提供支援

Uber Eats臨近年底公布退出香港市場，惟Uber於今年中才宣佈收購香港的士網約平台HKTaxi。在Uber Eats的新聞稿亦表示，儘管Uber Eats將在香港終止營運，但會更專注於Uber在香港的出行平台服務，全力拓展Uber全球最大的Uber Taxi市場。

展望將來，Uber會繼續投放資源以創新科技融入香港的交通網絡，服務更多的乘客和司機夥伴。公司又指，目前的首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。

本港外賣送餐服務競爭激烈，近期已爆出Foodpanda送遞員不滿公司削減服務費而發起罷工外，而Uber Eats亦一直被指不夠車手，導致餐廳被棄單浪費食物等爭議。

其他報道

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 再近創7個月高

嘉泓物流入股YesAsia母企0.4% 訂戰略合作拓物流配送選項

比亞迪中標以色列100架純電動大巴訂單 股價曾升逾3%

中燃業績遜預期遭唱淡 跌逾17% 見十年最大跌幅及4年低

中人壽、平安等組私募 成華融戰略投資者

A股上升 上證升0.23% 人行淨投放500億

恒指低開69點 太陽城跌37% 凱升跌41% 永利跌2%

中國11月製造業PMI回升 報50.1 勝預期

港股ADR跌173點 夜期低水147點 美期亞股向上

鮑威爾：omicron對物價穩定和充分就業構成風險

Omicron影響重估 美股三大指數創逾1個月最大升幅 道指升236點

澳門檢察院：周焯華或涉領導犯罪集團罪 控罪最高監禁12年