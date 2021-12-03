AEON推「價格凍結」優惠 部份產品減價最多一成
文章日期：2021年12月3日 16:36
新冠肺炎疫情下供應鏈持續受壓，原材料、運輸價格不斷上漲，大部份企業面臨加價。不過，經營AEON百貨的永旺（0984）最新推出「價格凍結」優惠，於店內挑選40款產品維持售價，部份更會降價最多10%，暫定優惠期至明年3月。
永旺集團採購及營運總部董事久永晉也表示，近期日圓貶值，以上月為例，集團已可從匯兌中節省約9%運輸成本；加上集團從製造工廠直接進口商品，以減少額外成本。因此，集團下調多種產品約5%至10%價格回饋顧客。
他續指，據以往集團進行減價優惠活動，相關商品銷售額可錄約1.5倍升幅，故對是次「價格凍結」優惠活動銷情有信心。除了價格調整，AEON亦增加期間限定增量裝產品，有關商品將以原有價錢出售，變相減價推售產品。
集團又預告，早前租用油塘大本型兩層舖位開設本港第4間「AEON STYLE」，分店將於明年1月中率先開設Pop-up Store，並在2月下旬正式開幕。該店將涵蓋DAISO、集團旗下室內遊樂場「AEON FANTASY」等。
記者：周綺琪
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