掌舖「雙12」伙鞋佬、藍橘子等網紅直播帶貨
文章日期：2021年12月6日 15:39
年底促銷浪接浪，商貿平台掌舖將伙拍物流服務商「Lalamove」（內地名稱「貨拉拉」），在「雙12」期間舉行一連12場直播活動，當中包括鞋佬生活百貨創辦人陳胤華、網絡作家梁文峯（又稱藍橘子）、電台節目主持黃正誼等進行現場直播。
掌舖市場及銷售總監王津表示，商戶普遍因為害羞及未能掌握直播技巧而對直播帶貨抱猶豫不決態度，不過隨著內地以至馬來西亞等東南亞地區的觀眾熱衷直播，商戶透過直播帶貨即場銷售方式，即時將資訊傳遞至客戶，當客戶提問時，亦可以馬上回應及即場解決疑問，強化互動性之餘，商戶更可直接看到營銷成效，從而進行精準分析及建立有效營銷策略。
Lalamove香港區總經理周嘉健表示，不少商戶反映物流是營運網店的一大痛點。透過直播活動，消費者可以體驗「邊直播邊收貨」的無縫消費體驗，助商戶面對電商新趨勢。
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