掌舖市場及銷售總監王津表示，商戶普遍因為害羞及未能掌握直播技巧而對直播帶貨抱猶豫不決態度，不過隨著內地以至馬來西亞等東南亞地區的觀眾熱衷直播，商戶透過直播帶貨即場銷售方式，即時將資訊傳遞至客戶，當客戶提問時，亦可以馬上回應及即場解決疑問，強化互動性之餘，商戶更可直接看到營銷成效，從而進行精準分析及建立有效營銷策略。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，不少商戶反映物流是營運網店的一大痛點。透過直播活動，消費者可以體驗「邊直播邊收貨」的無縫消費體驗，助商戶面對電商新趨勢。

其他報道

齊合環保：調查CEO參與談判的交易 暫停其職務

中國物流集團今成立 引入東航、招商局等戰略投資者

TOMO Holdings與海南省充電產業投資合作 建全島新能源驛站

中概股退市憂慮未退 恒指跌300點 恒科指挫近3% 碧桂園逆市揚4%

滬指半日升13點 創板指獨憔悴跌24點

美據報宣布外交抵制北京冬奧 或加劇中美緊張局勢 港股現跌逾290點

虛銀Mox Bank：最新客戶數目逾20萬名 半年增1倍