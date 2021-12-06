據招股書顯示，青瓷遊戲於2019年、2020年及截至今年6月底止六個月的收入分別為8870萬元、12.27億元及7.63億元（人民幣，下同）；利潤淨額分別為1960萬元、1.04億元及虧損9380萬元。

按招股價範圍中位數，集團估計集資淨額約11.33億元，所得款項的35%用於擴大遊戲產品組合及投資遊戲研發能力；25%用於拓展海外市場業務；15%用於加強在中國市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和IP市場知名度；15%用於產業鏈上下游公司戰略投資及收購；10%用於營運資金及一般企業用途。

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