青瓷遊戲今起招股 入場費7070元
文章日期：2021年12月6日 15:46
內地移動遊戲開發商及發行商青瓷遊戲（6633）今起招股，招股價介乎11.2元至14元，擬合共發售8500萬股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多11.9億元。每手500股，一手入場費7070.54元，招股將於周四（9日）中午截止，並於本月16日在港交所（0388）掛牌上市，聯席保薦人為中金及中信證券。
據招股書顯示，青瓷遊戲於2019年、2020年及截至今年6月底止六個月的收入分別為8870萬元、12.27億元及7.63億元（人民幣，下同）；利潤淨額分別為1960萬元、1.04億元及虧損9380萬元。
按招股價範圍中位數，集團估計集資淨額約11.33億元，所得款項的35%用於擴大遊戲產品組合及投資遊戲研發能力；25%用於拓展海外市場業務；15%用於加強在中國市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和IP市場知名度；15%用於產業鏈上下游公司戰略投資及收購；10%用於營運資金及一般企業用途。
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