香港寬頻企業方案推送餐機械人 每月3188元
文章日期：2021年12月6日 16:10
智能機械人愈趨普及，香港寬頻（1310）旗下的企業方案推出PUDU KettyBot智能送餐機械人，主要針對餐飲業界的營運需要，每月3188元，即每日106元，由香港寬頻企業方案團隊提供一站式送貨、協助現場規劃餐廳路線，以及提供2小時技術指導課程。
PUDU KettyBot智能送餐機械人只要約55cm的通道距離，即大約3個拉麵碗左右，就可以通過。另外KettyBot備有18.5寸特大顯示屏，可加強店內宣傳。機械人重量38kg，充電時間4.5小時，最大負載30公斤，使用時間最多8小時，設有自動充動模式。
香港寬頻企業方案的IoT方案可額外配合餐廳獨特的營運需要，為送餐機械人設計不同智能化系統，例如取票及帶位服務，甚至將各系統互連互通，發揮送餐機械人更多專屬功能。香港寬頻企業方案並會隨送餐機械人送上2年原廠保養，以及每年8次免費現場技術維護或維修服務。
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