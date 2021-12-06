PUDU KettyBot智能送餐機械人只要約55cm的通道距離，即大約3個拉麵碗左右，就可以通過。另外KettyBot備有18.5寸特大顯示屏，可加強店內宣傳。機械人重量38kg，充電時間4.5小時，最大負載30公斤，使用時間最多8小時，設有自動充動模式。

香港寬頻企業方案的IoT方案可額外配合餐廳獨特的營運需要，為送餐機械人設計不同智能化系統，例如取票及帶位服務，甚至將各系統互連互通，發揮送餐機械人更多專屬功能。香港寬頻企業方案並會隨送餐機械人送上2年原廠保養，以及每年8次免費現場技術維護或維修服務。

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