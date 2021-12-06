人行降準0.5個百分點 釋放長期資金1.2萬億元
文章日期：2021年12月6日 17:10
人民銀行公布自12月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，已執行5%存款準備金率的金融機構除外，是次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元，金機構加權平均存款準備金率降至8.4%，降低金融機構資金成本每年約150億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。人行指，是次降準為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降。
人行稱，穩健貨幣政策取向沒有改變，此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利，還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。人行堅持正常貨幣政策，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，不搞大水漫灌，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。
人行指，將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨周期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。
其他報道
恒指跌417點 恒科指創新低 恒大瀉兩成破底 藥明生物失「紅底」