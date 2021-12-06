中海外首11個月合約銷售額按年增3%
文章日期：2021年12月6日 17:35
藍籌內房中海外（0688）公布，2021年11月份單月合約銷售額為272.42億元人民幣（下同），較2020年11月份單月的348.28億元，按年跌21.8%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為3,297.26億元，較2020年首十一個月累計的3,209.36億元，按年升2.74%。
中海外於11月份錄得已認購物業銷售約為206.54億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
中海外宏洋（0081）方面，2021年11月份單月合約銷售額為55.5億元，較2020年11月份單月的50億元，按年升11%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為655.88億元，較2020年首十一個月累計的575.72億元，按年升13.9%。
雅居樂（3383）公布，2021年11月份單月合約銷售額為120.1億元，較2020年11月份單月的110.4億元，按年升8.8%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為1,251.5億元，較2020年首十一個月累計的1,158.2億元，按年升8.1%。
中梁控股（2772）公布，2021年11月份單月合約銷售額為122億元，較2020年11月份單月的180億元，按年跌32.2%﹔2021年首十一個月累計合約銷售額為1,555億元，較2020年首十一個月累計的1,487億元，按年升4.6%。
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