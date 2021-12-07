寬限期結束 恒大債權人：尚未收到到期的美元債利息
文章日期：2021年12月7日 14:38
【14:35】彭博社引述恒大（3333）債權人稱，截至紐約時間周二0時30分，仍未收到該批美元債利息。意味在寬限期正式結束後，標誌著該公司首次公募債券違約。
而路透社亦引述4名消息人士稱，仍未收到債券利息。報道稱，或許會觸發旗下多隻債券違約，並使恒大成為史上最大宗內地企業違約的案例。
【12:36】彭博社引述恒大（3333）債權人稱，截至紐約時間周一下午4點，尚未收到周一到期的美元債利息。恒大未有回應彭博置評請求。
報道指，債券發行人是中國恒大的子公司景程有限公司，其中一支2022年到期債券的應付利息為4190萬美元，另一支2023年到期債券應付利息4060萬美元。
昨日恒大發公布稱，決議設立中國恒大集團風險化解委員會，當中包括廣州兩大國企集團越秀及粵海控股的高層。
彭博社周一引述知情人士表示，恒大計劃將其所有離岸債務納入重組，重組計劃將包括恒大及其子公司景程有限公司(Scenery Journey Ltd)公開發售的債券，該兩筆債券付息寬限期於6日結束，可能標誌著該公司首次公募債券違約。
恒大平上市低位1.8元，收報1.82元，升0.55%。
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