易付達引入「先買後付」 明年再引入2個海外電子錢包
文章日期：2021年12月8日 15:37
香港聚合電子支付平台易付達（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑表示，疫情及電子消費券明顯帶動電子錢包的使用率，截至目前，公司擁有接近3萬個商戶點。勞俊傑表示，總結今年公司的發展，商戶數穩健增長，更推出多項增值服務，拓展業務多元化，當中包括，於下半年與中國平安保險（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行合作推出的中小企借貸服務，和於第四季開通的自家電子商務平台。勞俊傑又透露，公司剛與新加坡的初創Atome合作，在現有的支付機中加入「先買後付」（Buy Now, Pay Later）的支付方式。
勞俊傑表示，今年5月開始與Atome接觸，經過長達5個多月的系統、技術對接和測試，於上月推出市面，已與對方簽定一定的商戶數。勞俊傑指，現時已有商戶可使用「先買後付」的支付方式，有關市場數字有待Atome公布。勞俊傑又指，是次合作亦是配合公司的目標客戶，主要針對中小企，每月營業額約10萬元的商戶，eftPay 主要負責商戶端對接，Atome則是負責用戶端。
勞俊傑又透露，明年會再加入2個海外電子錢包，為日本和台灣。勞俊傑稱，疫情下今年主要拓展香港市場的商戶數，明年引入海外錢包，為通關及全球邊境再開放作準備。
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