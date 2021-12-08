勞俊傑表示，今年5月開始與Atome接觸，經過長達5個多月的系統、技術對接和測試，於上月推出市面，已與對方簽定一定的商戶數。勞俊傑指，現時已有商戶可使用「先買後付」的支付方式，有關市場數字有待Atome公布。勞俊傑又指，是次合作亦是配合公司的目標客戶，主要針對中小企，每月營業額約10萬元的商戶，eftPay 主要負責商戶端對接，Atome則是負責用戶端。

勞俊傑又透露，明年會再加入2個海外電子錢包，為日本和台灣。勞俊傑稱，疫情下今年主要拓展香港市場的商戶數，明年引入海外錢包，為通關及全球邊境再開放作準備。

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