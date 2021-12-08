恒指升13點 成交近兩周低 北水11日流入近7個月最長
文章日期：2021年12月8日 16:25
恒指午後未再有突破，指數續受到阿里（9988）股價下跌拖累，恒指今早高開106點，高位升114點，低位跌76點，全日維持高低波幅191點，成交金額跌至11月25日1086.14億元成交後最少。恒指、科指連升2日，分別累升647點及242點，不過，連同國指齊齊以陰燭收市。
恒指收市升13點或0.06%，報23996點，成交金額1161億元，較上日減少24.33%；國指跌4點或0.05%，報8522點。恒生科技指數收報5970點，升0.03%。
藍籌32隻升，29隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升4.95%，收報101.8元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.66%，收報120.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報30.6元，升5.7%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報120.6元，跌4.66%。
恒指今早升穿並守住10天線(23869.26點)，科指受制於10天線(6030.66點)。
北水南下合計淨流入24.59億元，較上日減少22.31%，連續第11日流入，累計流入218.36億元，對上一次連續11日淨流入是5月26日。南水北上合計淨流入96.85億元人民幣，較上日增加21.83%，連續第6日流入，累計流入332.73億元。
午後消息股表現
遭大摩降級至減持，合景悠活（1813）跌逾一成。收報6.18元，跌0.32%。
比高集團（8220）向周星馳發行本金額1900萬元換股債，股價曾升5成。收報0.032元，升33.33%。
花樣年（1777）遭申接管，涉「清盤名人」Borrelli。停牌。
恒汽（0708）兩款電動車，未獲工信部批出許可，其他車廠申請均獲批。收報3.08元，跌5.81%。
中駿集團（1966）11月合同銷售額跌至75.37億人幣。收報2.14元，無升跌。
小鵬汽車（9868）：美對中概股退市威脅是幾年後的事，公司已作好準備。收報188.8元，升1.72%。
今早及隔晚消息股表現
傳金沙新濠關貴賓廳，澳門博監局稱未收正式通知，濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報10.42元，升2.16%；美高梅中國（2282）收報5.11元，升0.2%；澳博（0880）收報5.57元，跌0.18%；永利澳門（1128）收報6.64元，升2%；銀河娛樂（0027）收報43.2元，升0.82%；金沙中國（1928）收報19元，升4.63%。
騰訊（0700）推遊戲發行新品牌「Level Infinite」。收報467元，升0.69%。
翠華（1314）餐廳前總部分店周日結業，全港餘12間，或集中發展「堅信號」。收報0.239元，無升跌。
微博（9898）上市，定價272.8元。收報253.2元，跌7.18%。
佳兆業（1638）停牌，待發內幕消息公告。債權人則稱仍未收到美元債兌付款，或已違約。佳兆業系其他股份方面，佳兆業美好（2168）收報13.88元，跌2.25%。佳兆業健康（0876）收報0.092元，跌5.15%。佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.315元，跌8.7%。星島（1105）收報0.495元，升1.02%。
蘋果通知供應商從11月至1月加快iPhone生產。舜宇（2382）收報237.4元，升3.94%；瑞聲（2018）收報32.9元，升0.3%；比亞迪電子（0285）收報30.6元，升5.7%。
融創中國（1918）再出售2671萬股貝殼ADR，套現41億。另，融創中國11月賣樓大跌47%。收報14.96元，跌3.73%。
合景泰富（1813）再澄清：主席如常履行職務，未被約談調查。收報6.18元，跌0.32%。
乘聯會︰11月中國乘用車零售按年跌12%。吉利（0175）收報23.5元，升1.08%；比亞迪（1211）收報291.8元，跌0.14%。
長汽（2333）11月銷量12.25萬台，按年跌15.65%。收報30.4元，跌1.94%。
廣汽（2238）今年首11個月銷量升4%。收報8.28元，升4.55%。
標普：恒大（3333）違約不可避免，中誠信國際：本息償還存在很大不確定性。創上市新低，見1.72元，收報1.73元，跌5.46%。
奧園（3883）11月賣樓腰斬，按年跌53.1%。收報1.73元，跌6.49%。
潤地（1109）訂三份貸款融資協議，涉資逾37億。收報34.15元，升1.19%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.9元，收報1.78元，升11.25%；雲音樂（9899）創上市新高，見205.8元，收報203.2元，跌0.29%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.17元，收報1.15元，升6.48%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.37元，收報1.28元，無升跌；旺旺（0151）創52周高，見6.9元，收報6.7元，跌2.9%；中國電力（2380）創52周高，見4.6元，收報4.59元，升11.41%。
破底股方面
破底股包括，合景悠活（3913）創上市新低，見3.98元，收報4.01元，跌10.69%；京城佳業（2210）創上市新低，見6.39元，收報6.39元，跌5.33%；恒大（3333）創上市新低，見1.72元，收報1.73元，跌5.46%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.61元，收報5.63元，跌1.75%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見31.8元，收報34.3元，升6.85%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.1元，收報1.21元，跌14.79%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見48.7元，收報53.75元，升0.47%；英皇文化產業（0491）創上市新低，見0.047元，收報0.05元，無升跌；和譽（2256）創上市新低，見9.21元，收報9.22元，跌3.96%；朗詩（0106）見52周低0.365元，收報0.37元，跌2.63%；滇池水務（3768）見52周低1.76元，收報1.77元，跌1.67%；金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.51元，升2%；H&H國際（1112）見52周低12.76元，收報13.1元，跌0.91%；佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.315元，跌8.7%；英皇國際（0163）見52周低0.97元，收報1元，升2.04%；凱知樂（2122）見52周低0.225元，收報0.225元，跌1.75%；永旺（0984）見52周低1.33元，收報1.35元，無升跌；黛麗斯（0333）見52周低0.495元，收報0.495元，無升跌；意馬國際（0585）見52周低0.6元，收報0.62元，無升跌；Dynam（6889）見52周低6.57元，收報6.82元，升0.29%。
異動股
上升異動股，包括，比高（8220）收報0.032元，升33.33%；揚科集團（1460）收報0.405元，升24.62%；遊萊互動（2022）收報0.094元，升20.51%；易居企業（2048）收報2.5元，升11.61%；栢能集團（1263）收報15.06元，升11.56%；中國電力（2380）創52周高，見4.6元，收報4.59元，升11.41%；海倫司（9869）收報18.14元，升11.29%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.9元，收報1.78元，升11.25%；首創鉅大（1329）收報1.19元，升11.21%；家鄉互動（3798）收報1.7元，升11.11%。
下跌異動股，包括，包浩斯（0483）收報0.97元，跌25.38%；福森藥業（1652）創上市新低，見1.1元，收報1.21元，跌14.79%；普天通信（1720）收報0.345元，跌11.54%；合景悠活（3913）創上市新低，見3.98元，收報4.01元，跌10.69%；金輪天地（1232）平上市低位0.175元，收報0.175元，跌9.79%；佳兆業資本（0936）見52周低0.285元，收報0.315元，跌8.7%；南戈壁（1878）收報1.01元，跌8.18%；世茂集團（0813）收報8.33元，跌7.96%；澳洲成峰高教（1752）收報0.203元，跌7.31%；微博（9898）收報253.2元，跌7.18%；世茂服務（0873）平上市低位8.52元，收報8.54元，跌7.07%。
其他報道
官媒：對企業境外上市持開放態度 FT：中國將收緊科企海外融資規定