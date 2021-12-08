雖然香港疫情有所緩和，食肆限制也有所放鬆，不過許志賢稱，顧客對外賣及自取服務的消費仍見增長，相信市場發展潛力。

據了解，有餐廳伙伴加入「戶戶小廚」6個月以來，新增客戶1萬至2萬名。該間餐廳先後進駐4個「戶戶小廚」，每月合計帶來7位數字的生意額。另居食屋「和民」董事總經理Matthew Chung表示，「戶戶小廚」助餐廳無需巨額成本或投資便可拓展外賣業務，透露加入「戶戶小廚」的成本僅是平時開店的成本2成；加入將軍澳「戶戶小廚」約一周，外賣訂單量增長6成至7成。

將軍澳「戶戶小廚」服務範圍覆蓋將軍澳、香港科技大學、坑口、景林、翠林、新都城、寶林、銀線灣、清水灣、日出康城及調景嶺共十個地區。許志賢認為，將軍澳增長潛力龐大，尤其是該區的年輕家庭越來越多，他們較願意花費於食物和服務，所以重點發展將軍澳業務。

目前，戶戶送在長沙灣、九龍灣、葵青、西營盤、鰂魚涌、灣仔及屯門設有 「戶戶小廚」。

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