將軍澳增設「戶戶小廚」 戶戶送：疫情緩和無阻外賣增長
文章日期：2021年12月8日 18:45
外賣平台戶戶送（Deliveroo）今天宣布於將軍澳開設「戶戶小廚」，新店位處唐賢街33號Capri Place，設有5個廚房。戶戶送香港區總經理許志賢稱，希望透過「戶戶小廚」，助餐廳伙伴提供解決方案，以提高營業額並拓展生意；公司未來將繼續投資於這項業務。
雖然香港疫情有所緩和，食肆限制也有所放鬆，不過許志賢稱，顧客對外賣及自取服務的消費仍見增長，相信市場發展潛力。
據了解，有餐廳伙伴加入「戶戶小廚」6個月以來，新增客戶1萬至2萬名。該間餐廳先後進駐4個「戶戶小廚」，每月合計帶來7位數字的生意額。另居食屋「和民」董事總經理Matthew Chung表示，「戶戶小廚」助餐廳無需巨額成本或投資便可拓展外賣業務，透露加入「戶戶小廚」的成本僅是平時開店的成本2成；加入將軍澳「戶戶小廚」約一周，外賣訂單量增長6成至7成。
將軍澳「戶戶小廚」服務範圍覆蓋將軍澳、香港科技大學、坑口、景林、翠林、新都城、寶林、銀線灣、清水灣、日出康城及調景嶺共十個地區。許志賢認為，將軍澳增長潛力龐大，尤其是該區的年輕家庭越來越多，他們較願意花費於食物和服務，所以重點發展將軍澳業務。
目前，戶戶送在長沙灣、九龍灣、葵青、西營盤、鰂魚涌、灣仔及屯門設有 「戶戶小廚」。
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