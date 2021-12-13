星展：恒指明年目標價28500點 最牛可觸及32000點
文章日期：2021年12月13日 13:25
星展銀行（香港）經濟研究部香港及中國內地股票策略師林子津表示，預料恒指未來12個月目標價為28,500點，相當於明年預測市盈率為12.1倍。他指，今年對股市負面的消息包括恒大債務危機、監管收緊等，已大致反映於股價上，認為內地政府或將於房地產板塊「去樽頸化」、作出鬆綁的行為，為市場提供流動性，而當監管方面沒再有新猷限制新經濟公司，加上恒指現估值平，而地產行業逐步回復正常，銀行股表現改善，便會帶動大市表現。
他認為恒指的基本面而言，表現不應如現水平般差，目前唯一欠缺的是信心。該行預計，明年恒指最牛情况為32,000點，相當於明年預測盈利13.6倍；最熊情况為25,000點，相當於明年預測盈利10.6倍。明年國指預測見10,400點，最牛及最熊分別為11,900點及8900點。
林子津指內地去年出台「三條紅線」，冀減低中國地產公司槓桿情況，大型銀行紛向房地產公司收水，某程度引發內房問題，但他認為內地政府不欲地產市場有太大波動，例如售價、交樓等情況，料未來數月會有愈來愈多政策讓市場流動性鬆綁，例如按揭放款加快，讓地方層面買樓信心盡快回復。
明年選股板塊方面，他直言該行偏好較進取，包括內房及內地物管，指中國地產股雖近期仍爆負面新聞，惟許多負面消息已在相關股份反映，投資者若有興趣，宜部署財政較穩健、今年下半年能買到地的較大規模內房；物管增長穩定，資金流很強，現時估值已跌了許多，但基本面吸引。此外，該行亦偏好電商、內險、香港銀行等。
內地人工智能公司商湯集團（0020）被美國列入黑名單，有外電報道，商湯正與其顧問合作，更新其在香港首次IPO的招股說明書，以期推進上市計劃。林子津表示，部分中國科技公司被視為涉及政治問題或處理敏感數據，美國若列之入黑名單，會影響國際投資者可投資的範圍，該等企業集資困難較大，但不代表全部中國科技公司會受到影響。
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