其餘境內債券「20世茂G3」、「19世茂G1」、「19世茂G2」、「19世茂01」、分別暫跌19.61%、11.14%、10.81%及8.33%，分別暫報49元、79元、66元及55元。

據內地媒體引述世茂回應今日遭股債雙殺一事，世茂指周末有小道消息在資本市場發酵，引起部分投資人恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資人溝通，有進一步消息，會及時跟投資者溝通。

世茂集團暫跌9.43%，報7.3元﹔世茂服務（0873）暫跌9.69%，報7.08元。

截至下午1時50分左右，世茂的多隻境內債券繼續大跌，並觸發盤中停牌。當中於滬的企業債中，「20世茂06」、「20世茂G1」、「19世茂G3」、「20世茂G3」、「20世茂G2」、「19世茂G2」六隻債務曾盤中停牌，停牌前報跌54.08%、30.16%、27.54%、24.53%、22.46%、20.27%。

而其後「20世茂G3」於2時05分復牌，暫仍跌19.61%﹔另「19世茂G1」、「19世茂01」分別跌12.15%及8.33%。

其他內房方面，融創（1918）、融信（3301）的境內債券亦報跌，當中「20融創02」、「20融創01」分別暫跌7.69%、5.5%﹔「20融信03」、「20融信01」分別暫跌6.42%及5.31%。

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