管濤指，今年前11個月CFETS人民幣匯率指數累計上升8.4%，成為比美元更強的世界強勢貨幣。匯率彈性增加，容易出現偏離經濟基本因素的匯率超調。最近人民幣多邊匯率颷升，對競爭力有隱憂，可能嚴重侵略出口企業利潤，同時影響國內企業出口競爭力。

雖然中國金融已從寬進嚴出轉向雙向開放，不過本外幣兌換均要求在離岸辦理，對人民幣國際化實質作用有限，他建議，對於已經雙向開放的金融交易，取消政策歧視，允許客戶自主選擇在在岸還是離岸市場完成本外幣兌換，並引導境內外匯指定銀行和中國外匯交易中心系統改進服務，增強在岸市場對客戶的吸引力。

另外，管濤亦建議，對完善QDII、QDLP、QDIE管理，建立常態化額度審批機制，支持相關機構從境內購匯對外投資，鼓勵其利用境內外匯市場進行匯率風險對沖管理；允許取得QDII資格的境內券商與境外券商合作，利用部分QDII額度，按照一定要求，為符合條件的境內投資者提供直投渠道，更好滿足風險偏好多元化的對外證券投資需求。

管濤又指，應鼓勵金融機構改善服務，改進跨境資金池管理，幫助企業提高外匯資金使用效率，減輕匯差利差對企業本外幣資產擺布的影響。還需繼續深化匯率市場化改革，增加匯率彈性，過去匯率雙向波動，已證明有助於及時釋放市場壓力、避免預期積累。

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