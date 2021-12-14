集團首席財務官兼聯席公司秘書曾海林亦解釋，集團過去錄得虧損，主要是把更多的資金持續放在投入身上，預計當未來規模效應出現時，虧損將持續獲得改善，相信集團會延續毛損率獲改善的趨勢。他又指，IPO籌集所得資金具體會投入在人力資源發展，以擴充研究團隊，並會用於智能營運系統，持續提升面向全場景的能力。

被問到集團首日股價波動，董事會主席陳飛表示，近期資本市場相當波動，延續了今年股票市場劇烈波動的反應，認為實屬正常不過的情況。他續指，集團會做好基本面去提升長期價值，強調「真金不怕洪爐火」，籲投資者不需特別看重短期市場波動，會用業績和財務表現去回饋投資者對集團的信任。

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