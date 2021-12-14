順豐同城首日掛牌曾跌9.5% CEO：對實現營利有一定信心
文章日期：2021年12月14日 11:35
由順豐控股分拆出來的順豐同城（9699）首日掛牌延續暗盤「潛水」趨勢，早段曾低見14.86元，跌9.5%，一手200股帳面蝕312元。被問到預期未來5年虧損狀況，順豐同城執行董事兼首席執行官孫海金在記者會上表示，集團定位為未來基礎建設行業，早期需要大量投入，惟相較行內競爭對手而言，集團僅需要對手幾分之一的成本便做到現在的規模，強調結合行業狀況來看集團虧損會更有效，對集團實現營利有一定信心。
集團首席財務官兼聯席公司秘書曾海林亦解釋，集團過去錄得虧損，主要是把更多的資金持續放在投入身上，預計當未來規模效應出現時，虧損將持續獲得改善，相信集團會延續毛損率獲改善的趨勢。他又指，IPO籌集所得資金具體會投入在人力資源發展，以擴充研究團隊，並會用於智能營運系統，持續提升面向全場景的能力。
被問到集團首日股價波動，董事會主席陳飛表示，近期資本市場相當波動，延續了今年股票市場劇烈波動的反應，認為實屬正常不過的情況。他續指，集團會做好基本面去提升長期價值，強調「真金不怕洪爐火」，籲投資者不需特別看重短期市場波動，會用業績和財務表現去回饋投資者對集團的信任。
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