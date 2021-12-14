撤出港網購平台一年 阿布泰︰重新登陸HKTVmall平台
文章日期：2021年12月14日 11:45
本地商家阿布泰國生活百貨宣佈重新登陸香港科技探索（1137）（前稱香港電視）旗下HKTVmall平台。去年12月28日，阿布泰的創辦人林景楠曾表示網購因物流、行政開支及營運成本高而「白做」，決定退出香港網購平台業務，包括旗下網站及HKTVmall平台，並表示「待一個合適的時間」，其電商會再捲土重來，最終公司在事隔一年後重新登陸HKTVmall平台。
在去年的12月28日，林景楠表示會退出香港網購平台業務，指網購潮流被香港科技探索帶起，但作為中小企或小店，在銷售毛利不高的快速消費品或一些生活必需品時，要以跑量形式推高生意額以維持公司營運。但「背後因量大而產生的行政開支或營運及物流成本，利潤往往不足去覆蓋，簡稱『白做』」。
林景楠指出，「為了市場佔有率而去做，對中小企來說百害而無一利，甚至遇到一些環境及經濟轉變時，毫無翻身的機會，直接令公司倒閉」，故忍痛公布年內全面撤出網購平台，包括旗下的阿布泰網站及HKTVmall平台，並表示會集中精力及資源去管理及投資本港實體店及海外業務，待合適時機才會再進電貿市場。
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