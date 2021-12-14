在去年的12月28日，林景楠表示會退出香港網購平台業務，指網購潮流被香港科技探索帶起，但作為中小企或小店，在銷售毛利不高的快速消費品或一些生活必需品時，要以跑量形式推高生意額以維持公司營運。但「背後因量大而產生的行政開支或營運及物流成本，利潤往往不足去覆蓋，簡稱『白做』」。

林景楠指出，「為了市場佔有率而去做，對中小企來說百害而無一利，甚至遇到一些環境及經濟轉變時，毫無翻身的機會，直接令公司倒閉」，故忍痛公布年內全面撤出網購平台，包括旗下的阿布泰網站及HKTVmall平台，並表示會集中精力及資源去管理及投資本港實體店及海外業務，待合適時機才會再進電貿市場。

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