處罰事由為，當事人購買具有人臉識別功能的攝像設備22台安裝在旗下門店，以此統計進店人數並分析男女比例、年齡等。今年1月至6月，共採集上傳人臉照片43.16萬張。該行為未經得消費者同意，也無明示、告知消費者收集、使用目的，違反消費者權益保護法。

小鵬汽車回應指，事出於上海區域的門店希望通過對於門店客流等數據的收集與分析，改善接待流程，更好的服務於到店客戶，但由於對相關法律條款的不熟悉，誤採購併使用了違反了相關法律條款的第三方供應商（悠洛客）的產品。集團指，對本次行政處罰表示完全服從，並對此事做出深刻反省。

小鵬汽車指，目前上海門店已在3月18日上海市監局檢查之前，就通過內自查自糾工作主動撤下了所有的採集設備，且已將人臉數據由第三方軟件提供商收集和分析，數據已經全部刪除。小鵬汽車不存在洩露或違法使用個人信息的情況，僅通過客流到訪量等非個人關聯的數字數據作為經營狀況的參考。

小鵬汽車收報176.2元，跌3.35%。

其他報道

比亞迪半導體新款晶片BF1181今月實現批量供貨

帝國科技NFT遊戲下周一封閉刪檔測試 料明年首季正式上線

分析師預計首款折疊iPhone最快2023年面世

小米：雷軍今年的精力主要放在造車 「能不管的事情一定不管」

陸金所香港伙普徠仕推投資模型組合系列「Mercury」

滬指跌19點 創板指失守3500點 終止四連升

世茂插水16% 世茂服務挫3成創上市最大跌幅 傳許世壇下放管理權限

世茂系多隻境內債再跌停 「20世茂G4」跌60%

阿里巴巴員工福利升級 推7天有薪陪伴假