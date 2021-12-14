小鵬汽車回應非法收集人臉數據：誤購第三方設備 已刪除數據
文章日期：2021年12月14日 16:08
小鵬汽車（9868）因採集43萬張人臉照片，被徐匯區市場監督管理局罰款10萬元人民幣，並責令改正。
處罰事由為，當事人購買具有人臉識別功能的攝像設備22台安裝在旗下門店，以此統計進店人數並分析男女比例、年齡等。今年1月至6月，共採集上傳人臉照片43.16萬張。該行為未經得消費者同意，也無明示、告知消費者收集、使用目的，違反消費者權益保護法。
小鵬汽車回應指，事出於上海區域的門店希望通過對於門店客流等數據的收集與分析，改善接待流程，更好的服務於到店客戶，但由於對相關法律條款的不熟悉，誤採購併使用了違反了相關法律條款的第三方供應商（悠洛客）的產品。集團指，對本次行政處罰表示完全服從，並對此事做出深刻反省。
小鵬汽車指，目前上海門店已在3月18日上海市監局檢查之前，就通過內自查自糾工作主動撤下了所有的採集設備，且已將人臉數據由第三方軟件提供商收集和分析，數據已經全部刪除。小鵬汽車不存在洩露或違法使用個人信息的情況，僅通過客流到訪量等非個人關聯的數字數據作為經營狀況的參考。
小鵬汽車收報176.2元，跌3.35%。
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