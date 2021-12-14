調查合共訪問1020名受訪者，年齡介乎18至65歲，每月收入介乎2萬至8萬元。結果顯示，受訪者對個人財務狀況，以及增長前景信心指數均按年升5.4%和2.5%，反映該階層對財務信心顯著增加。其中穩定家庭收入仍為最主要的信心來源，佔比達49.5%；而新晉富裕階層對自己的財富管理能力亦頗有信心，佔比見45.4%。

與去年相比，今年受訪者稱肺炎疫情影響其對個人財務信心回落12.7%，而把肺炎疫情列作主要考慮因素的受訪者人數亦較去年下降12.2%。另風險承受能力為「穩健」的受訪者人數按年下跌7.1%，而「進取」則按年增加4.1%。

嘉信理財香港董事總經理方碩穩表示，對於投資者來說，尤其是在投資行爲變得更加進取時，定期檢視理財計劃以確保投資組合適當地多元化十分重要。定期重整投資組合有助投資者分散風險，應對市場波動。

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