Mark Simon表示，北京當下就是想台灣的《蘋果日報》關門大吉。港府已經完全看北京的臉色行事。他身為壹傳媒的股東，根本沒有收到任何人通知，法院要召開清盤庭訊。

Mark Simon又指，最初港府指定安永會計事務所（Ernst & Young）進行清盤，但這間跨國會計師事務所，最後決定退出。當下試圖令台灣《蘋果日報》關門的力量來自北京。

Mark Simon稍早接受台灣「鏡週刊」專訪時表示，一旦香港清盤人的手伸入台灣「蘋果日報」，恐怕釀成台灣的政壇危機，甚至國安危機。「所有發表過、沒發表過的稿件、照片、稿費、撰稿人資料，想從中做文章，全不費功夫」。

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