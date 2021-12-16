恒指今早低開132點，最多曾跌265點，午後倒升最多105點，全日高低波幅370點。恒指收市升54點或0.23%，報23475點，成交金額1381億元，較上日增加8.12%，是12月7日1534.47億元成交後最多；國指升6點或0.08%，報8349點。恒生科技指數收報5822點，升0.46%。

藍籌35隻升，26隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升11.31%，收報88.05元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.58%，收報150元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報28.55元，升5.35%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見41元，收報42.7元，跌3.72%。

恒指續低於10天線(23783.4點)、科指續低於10天線(5925.48點)。

北水南下合計淨流入40.74億元，較上日增加17.23%，淨流入金額是9月28日58.87億元後最多，今日為連續第17日流入，累計流入394.85億元，對上一次連續17日淨流入是2021年1月14日。南水北上合計淨流入58.85億元人民幣，較上日增加682.85%，連續第12日流入，累計流入821.05億元。

三大指數今日表現

恒指低見23155.62點，是2020年9月25日23124.25點後最低。科指曾低見5681.4點，創上市新低。國指曾低見8224.25點，是2016年5月19日8222.91點後最低。

午後消息股表現

恒大（3333）遭債權人起訴，涉資840億。創上市新低，見1.52元，收報1.6元，升3.23%。

美國制裁4中國藥企，不涉港上市主要生科股，藥明生物（2269）最多飈13%。藥明生物今早亦稱，將不時在市場回購5億美元股份。收報88.05元，升11.31%。

國通信託：與世茂（0813）的相關傳言與事實不符。收報5.75元，升3.98%。

珠江鋼管（1938）：安永核數師辭任。收報0.3元，升3.45%。

今早及隔晚消息股表現

據報佳兆業（1638）境外債權人提議購買10億美元不良貸款。昨日，內地商人陳壯榮入稟高院，力阻佳兆業旗下南太撤換董事。佳兆業（1638）停牌；佳兆業美好（2168）收報12.1元，升3.6%；佳兆業健康（0876）收報0.087元，升3.57%；佳兆業資本（0936）收報0.295元，無升跌。

攜程（9961）公布第三季業績，淨虧損為8.49億人民幣，2020年同期淨利潤為16億元人民幣，上季度淨虧損為6.47億人民幣。收報194元，升1.73%。

兩新股上市。上海康耐特光學科技（2276）定價4.46元，收報4.55元，升2.02%。青瓷遊戲（6633）定價11.2元，收報10.68元，跌4.64%。

美資行預料有15%至30%貴賓博彩生意流向公司廳或高端中場。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報8.95元，跌1.43%；美高梅中國（2282）收報4.41元，升0.23%；澳博（0880）見52周低4.91元，收報5.03元，跌0.59%；永利澳門（1128）創上市新低，見5.52元，收報5.71元，升0.35%；銀河娛樂（0027）收報40.2元，升0.63%；金沙中國（1928）收報17.22元，升0.7%。

內地嚴控少年打機，騰訊（0700）︰日均480萬遊戲賬戶被拒登入。收報452.6元，跌0.7%。

南航（1055）11月客運運力投入跌45%。收報4.44元，升1.37%。

破頂股表現

破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.2元，收報1.88元，跌11.74%；雍禾醫療（2279）創上市新高，見18.76元，收報18.6元，升12.05%；太睿國際控股（1010）創上市新高，見7.3元，收報7.2元，升7.46%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.37元，收報1.37元，升4.58%；北京汽車（1958）創52周高，見4.02元，收報3.95元，升2.6%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.7元，收報6.66元，升4.06%；合興（0047）創52周高，見0.08元，收報0.079元，跌1.25%；神華（1088）創52周高，見19.6元，收報19.4元，升6.13%；華潤電力（0836）創52周高，見26.85元，收報26.7元，升2.3%；華能國電（0902）創52周高，見5元，收報4.94元，升1.86%；大唐發電（0991）創52周高，見1.64元，收報1.6元，升4.58%；信星鞋業（1170）創52周高，見0.99元，收報0.99元，升3.13%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，恒大物業（6666）創上市新低，見2.75元，收報2.83元，升1.43%；融創服務（1516）創上市新低，見8.16元，收報8.52元，升1.43%；京城佳業（2210）創上市新低，見4.75元，收報4.75元，跌4.04%；恒大（3333）創上市新低，見1.52元，收報1.6元，升3.23%；美的置業（3990）創上市新低，見11.66元，收報11.7元，跌1.02%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.69元，收報1.73元，升1.17%；三巽控股（6611）創上市新低，見3.25元，收報3.74元，升1.91%；合景泰富（1813）見52周低5.05元，收報5.55元，升5.71%；招商局置地（0978）見52周低0.72元，收報0.72元，無升跌；新城發展（1030）見52周低4.8元，收報4.93元，升0.82%；雅居樂（3383）見52周低4.08元，收報4.15元，無升跌；瑞安房地產（0272）見52周低1元，收報1.02元，跌0.97%；朗詩（0106）見52周低0.36元，收報0.38元，無升跌；景瑞（1862）見52周低1.71元，收報1.74元，跌3.87%。

內需股破底，包括，民生教育（1569）創上市新低，見0.85元，收報0.86元，無升跌；百勝中國（9987）創上市新低，見368.6元，收報375元，跌1%；宇華教育（6169）見52周低2.68元，收報2.83元，升1.07%；中國科培（1890）見52周低3.14元，收報3.26元，升2.52%；

濠賭股破底，包括，永利澳門（1128）創上市新低，見5.52元，收報5.71元，升0.35%；澳博（0880）見52周低4.91元，收報5.03元，跌0.59%；

醫療醫藥股破底，包括，再鼎醫藥（9688）創上市新低，見429.4元，收報458元，跌3.98%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見6.11元，收報6.38元，升2.08%；華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.24元，收報3.27元，無升跌；福森藥業（1652）創上市新低，見0.99元，收報1.03元，跌5.5%；貝康醫療（2170）創上市新低，見7.32元，收報7.51元，跌0.13%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見39.3元，收報40.25元，跌2.31%；時代天使（6699）創上市新低，見296元，收報298.6元，跌3.99%；堃博醫療（2216）創上市新低，見8元，收報8.11元，跌3.22%；聯康生物（0690）見52周低0.086元，收報0.089元，升3.49%；李氏大藥廠（0950）見52周低3元，收報3.21元，升4.56%；威高股份（1066）見52周低9.96元，收報10.24元，升1.79%；愛康醫療（1789）見52周低6元，收報6.25元，升3.14%；華潤醫療（1515）見52周低4.25元，收報4.56元，升5.56%。

科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見390.2元，收報404.4元，跌2.41%；萬國數據（9698）創上市新低，見41元，收報42.7元，跌3.72%；雲音樂（9899）創上市新低，見135.1元，收報150.1元，升2.95%；醫渡（2158）創上市新低，見19.38元，收報21.6元，升8%；雲智匯科技（1037）見52周低0.335元，收報0.345元，跌1.43%；

本地股破底，包括，金源米業（0677）見52周低0.5元，收報0.5元，跌1.96%；新世界發展（0017）見52周低30元，收報30.2元，跌1.15%；新鴻基地產（0016）見52周低92.35元，收報93.65元，跌0.27%；嘉華國際（0173）見52周低2.98元，收報3.01元，無升跌；大快活（0052）見52周低15.9元，收報15.98元，跌0.75%。

其他破底股包括，中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.89元，收報0.9元，無升跌；華南城（1668）創上市新低，見0.47元，收報0.48元，無升跌；順豐房託（2191）創上市新低，見3.24元，收報3.38元，升2.42%；中國智能交通（1900）見52周低0.15元，收報0.159元，跌0.63%；越秀房託（0405）見52周低3.21元，收報3.24元，升0.62%；中芯國際（0981）見52周低17.92元，收報18.42元，跌1.6%。

異動股

上升異動股，包括，PLATT NERA（1949）收報0.335元，升49.55%；兗煤（1171）收報17.76元，升24.2%；山東墨龍（0568）收報5.06元，升23.41%；環球實業科技（1026）收報0.21元，升21.39%；中國環保科技（0646）收報0.79元，升16.18%；中煤能源（1898）收報5.02元，升12.05%；雍禾醫療（2279）創上市新高，見18.76元，收報18.6元，升12.05%；萊爾斯丹（0738）收報0.68元，升11.48%；藥明生物（2269）收報88.05元，升11.31%；普天通信（1720）收報0.345元，升11.29%。

下跌異動股，包括，飛思達科技（1782）收報0.45元，跌13.46%；思考樂教育（1769）收報2.06元，跌11.97%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見2.2元，收報1.88元，跌11.74%；太陽娛樂（8082）收報0.068元，跌10.53%；樂透互娛（8198）收報0.395元，跌10.23%；東曜藥業（1875）收報3.93元，跌10.07%；企展控股（1808）收報0.074元，跌8.64%；百富環球（0327）收報5.38元，跌7.88%；Ａ８新媒體（0800）收報0.3元，跌7.69%；專業旅運（1235）收報0.221元，跌7.53%。

其他報道

AlipayHK支付寶增「港康碼」 即日可用

貿發局明年出口增長放緩至8%

匯豐：料明年內房債務違約增

恒大遭債權人起訴 涉資840億

Daiso Japan第9間分店落戶粉嶺逸峯廣場 面積達1200呎

【有片：埋身擊】料歐元兌美元維持住區間波動 投資者應高估低買

滬深三大指數終止兩連跌 上證以日中高位收市

德勤：晶片荒持續至明年年底 累計造成5000億美元經濟損失

彭博社：經濟學家料人行明年上半年降準

傳商湯考慮最快下周一重啟香港IPO認購

財匯局：審計費用長期不合理低水平難維持質素

發改委：今年部分專項債於明年首季使用

發改委：11月全國用電按年增3.1% 發電僅增0.2%

【有片：選股王】廣汽估值低新車款銷情理想 可小注買入博升勢

胡錫進將卸任《環時》總編 任內曾對中美貿易、恒大等經濟問題置評

Mark Simon：4公司願出近千萬美元收購台灣《蘋果日報》

珠江鋼管：安永核數師辭任

連跌5日 恒指半日跌189點 見逾一年低 科指創記錄新低 國指6年低