黃耀宗表示，雖然經濟合作與發展組织下調今明兩年美國經濟增長預測，而最新的美國經濟數據表現雖亦回落，但利達認為，基數效應及增長放緩，屬經濟復蘇必經情景，美國實體經濟動力健康，且金融流動性仍充足，相信股市仍有力再創新高，料標普 500 指數明上半年目標為5000點。

中港股市方面，利達基金經理及合夥人凌卓榮表示，內地近年受多個監管政策影響經濟及股市表現，利達相信現時最壞的情況應逐漸過去，加上憧憬利好金融及貨幣政策工具將陸續出台，預期通脹及經濟數據逐現轉向訊號，而且早前實施的「清零政策」在疫情反覆下或變成優勢，加上降準有望放鬆流動性，A 股有望重現升浪。明年上半年滬深300有望見5350點。

凌續指，明年將是香港回歸25 周年及領導班子換屆，認為或為港股市場帶來改變，現時預測恒指市盈率達12 倍，估值並非吸引，但貼近 12 年上升軌，中、短線技術走勢值博率不俗。恒指、科指明年上半年目標分別為25500點、6200點。

利達ESG及投資者關係高級主任李穎琳稱，近年ESG 主題相關的資產也逐漸吸引新舊資金青睞，恒指、MSCI新興市場及 MSCI世界指數的 ESG 相關指數，過去2年均跑贏基準指數逾百分之 1.5 至9 不等 。她表示，近年每當市場經歷震盪後，市場資金也會偏向流人ESG 相關主題的產品，顯示投資者相信具 ESG 元素的資產更能有效對抗環境、政策及經濟等突發周期。

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