香港失業率回落報4.1% 好過市場預期
文章日期：2021年12月16日 16:37
統計處公布，香港截至11月底三個月失業率回落至4.1%，好過市場預期的4.2%，8至10月為4.3%。就業不足率亦由1.9%下跌至1.8%。勞工處9至11月來自私營機構的空缺平均數亦按季上升0.9%，至10.59萬個，按年升43.8%。
期內，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。
總就業人數由366.65萬人，上升至367.33萬人，增加約6800人。同期的總勞動人口則由383.82萬人下跌至383.13萬人，減少約6 900人。
失業人數（不經季節性調整）由17.18萬人下跌至15.8萬人，減少約1.38萬人。同期的就業不足人數亦由7.27萬人下跌至7萬人，減少約2700人。
勞工及福利局局長羅致光表示：「隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況」。
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