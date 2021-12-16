期內，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，建造業和零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業。

總就業人數由366.65萬人，上升至367.33萬人，增加約6800人。同期的總勞動人口則由383.82萬人下跌至383.13萬人，減少約6 900人。

失業人數（不經季節性調整）由17.18萬人下跌至15.8萬人，減少約1.38萬人。同期的就業不足人數亦由7.27萬人下跌至7萬人，減少約2700人。

勞工及福利局局長羅致光表示：「隨着經濟持續復蘇，勞工市場繼續改善。在本地疫情維持受控下，本地經濟及勞工市場情況應會繼續改善。社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵從防疫措施，為全面經濟復蘇打穩基礎。政府會繼續密切留意相關情況」。

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