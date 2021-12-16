證監警方就「微信女」騙局拘9人 涉3家上市公司
文章日期：2021年12月16日 16:38
證監會與警方今日舉行聯合記者會，交待一項有關「微信女（又稱唱高散貨）」集團的拘捕行動，首次聯同新加坡金管局及新加坡警方，合力打擊跨境造市及洗黑錢集團。是次案件涉及3間香港上市公司，拘捕8男1女，包括1名集團骨幹、6名上市公司高層和兩名傀儡戶口持有人。市傳人稱「幟哥」、龍皇集團（8493）創辦人黃永幟涉案，警方表示不便透露被捕人資料，另證監指案件仍在調查當中，不便透露該3家上市公司名稱及是否主板上市。
警方表示，被捕人年齡介乎25至62歲，包括1名集團骨幹、6名上市公司高層和兩名傀儡戶口持有人，並凍結其銀行戶口約4800萬資產，及檢獲170萬現金，另新加坡當局在當地拘捕一名涉案女子，凍結約2500萬港元資產。證監會法規執行部高級總監戴霖表示，在現時階段難以估計受害人人數，料數以百計，又指受害人要取回款項需時以年計，提醒市民切勿隨便誤信社交媒體的投資「貼士」。
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