警方表示，被捕人年齡介乎25至62歲，包括1名集團骨幹、6名上市公司高層和兩名傀儡戶口持有人，並凍結其銀行戶口約4800萬資產，及檢獲170萬現金，另新加坡當局在當地拘捕一名涉案女子，凍結約2500萬港元資產。證監會法規執行部高級總監戴霖表示，在現時階段難以估計受害人人數，料數以百計，又指受害人要取回款項需時以年計，提醒市民切勿隨便誤信社交媒體的投資「貼士」。

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