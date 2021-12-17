華融金控近4200萬美元售美國物業權益予中國東方資管
文章日期：2021年12月17日 12:20
華融金控（0993）公布，以4192萬美元向中國東方資產管理出售持有美國物業的基金。雖然華融金控及中國東方資產管理最終持由中國財政部控制，但由於財政部屬於上市規則所界定的中國政府機構，買方並非華融金控的關連人士，交易並非關連交易。
據公布，華融金控擬出售旗下全資附屬倍洋及誠優兩家離岸公司，當中倍洋通過其擁有24.5%權益的公司，持有另一間作為SOL-HRIF Fund普通合夥人的公司全部已發行股 份，以及誠優作為其有限合夥人持有SOL-HRIF Fund 50%的權益。
SOL-HRIF Fund為一個於開曼群島註冊成立的基金，主要從事物業投資，投資組合為位於奧爾巴尼及布法羅的學生公寓，以及位於芝加哥的商業樓宇。
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