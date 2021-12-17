據公布，華融金控擬出售旗下全資附屬倍洋及誠優兩家離岸公司，當中倍洋通過其擁有24.5%權益的公司，持有另一間作為SOL-HRIF Fund普通合夥人的公司全部已發行股 份，以及誠優作為其有限合夥人持有SOL-HRIF Fund 50%的權益。

SOL-HRIF Fund為一個於開曼群島註冊成立的基金，主要從事物業投資，投資組合為位於奧爾巴尼及布法羅的學生公寓，以及位於芝加哥的商業樓宇。

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