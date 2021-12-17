港交所元旦引入SPAC上市機制 取消投票權與股份贖回權掛鈎
文章日期：2021年12月17日 17:42
港交所（0388）公布，引入特殊目的收購公司（SPAC）上市機制，諮詢總結作出多項修訂，包括機構專業投資者人數下調為至少20名、取消投票權與股份贖回權掛鈎要求、整體權證攤薄上限增至50%，以及放寬獨立第三方投資（PIPE）的規模，改為因應不同規模的SPAC併購目標而設置不同門檻，最低百分比介乎7.5%至25%，若議定估值高於100億元可視乎具體情況考慮豁免。
是次諮詢總結亦保留多項原有要求，包括僅限專業投資者認購和買賣SPAC證券、集資規模金至少為10億元、SPAC發起人須有至少一名持有證監會第6類或第9類牌照等。
聯交所表示，共收到90份來自多個不同界別對新上市機制諮詢的非重複回應意見，回應人士包括SPAC發起人、專業團體、投資管理公司、企業融資公司及個人，大多數建議均獲逾八成有表明意見的回應人士支持。新規則將於明年1月1日起生效。
港交所上市主管陳翊庭表示，港交所專注吸引高質的SPAC市場，機制設計了一個監管框架，有助控制複雜的SPAC架構中每一個環節的風險，同時保持SPAC整體機制在商業上的吸引力。她續指，SPAC是傳統上市申請以外的一個選擇，而非取代傳統的上市程序，兩者各有所長，並無優劣之分。
其他報道
Tesla競爭對手Rivian盤前急挫一成 料今年產量不達標
恒指跌282點 三大指數創一年收市低 國指、恒指本周跌幅冠全球