是次諮詢總結亦保留多項原有要求，包括僅限專業投資者認購和買賣SPAC證券、集資規模金至少為10億元、SPAC發起人須有至少一名持有證監會第6類或第9類牌照等。

聯交所表示，共收到90份來自多個不同界別對新上市機制諮詢的非重複回應意見，回應人士包括SPAC發起人、專業團體、投資管理公司、企業融資公司及個人，大多數建議均獲逾八成有表明意見的回應人士支持。新規則將於明年1月1日起生效。

港交所上市主管陳翊庭表示，港交所專注吸引高質的SPAC市場，機制設計了一個監管框架，有助控制複雜的SPAC架構中每一個環節的風險，同時保持SPAC整體機制在商業上的吸引力。她續指，SPAC是傳統上市申請以外的一個選擇，而非取代傳統的上市程序，兩者各有所長，並無優劣之分。

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