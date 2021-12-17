相關報道：華置小股東参與私有化股東會 大多表示反對 未見「Ken Sir」出席

由於華置屬百慕達註冊成立公司，因此私有化門檻與近年成功私有化的老牌港資公司如合和、會德豐等不同，除在股東特別大會上有持股多於一成的獨立股東反對，私有化將會失敗外，華置股東會上更要「數人頭」，倘若與會的獨立股東過半人數提出反對，私有化即告失敗。

輸在數人頭 74名出席股東64人投反對票

該集團指，出席計劃會議部份的出席股東共74名，持股股數逾1.53億股。在數人頭票後，投贊成票者只有10人，佔1.37億股，佔出席股數89.24%；投反對票者達64人，佔約1653.39萬股，佔比近10.76%。緊接的股東特別大會內，大股東可參與投票，投贊成票及反對票者分別佔16.47億股及1649.67萬股，比例分別近99.01%及0.99%。

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