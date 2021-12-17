華置私有化建議遭否決
文章日期：2021年12月17日 19:11
華人置業（0127）公布，由於在啟動私有化動議的計劃會議，遭超過50%的出席股東反對，故此即使緊接的股東特別大會獲超過99%投票贊成每股4元的私有化建議，私有化建議仍宣告失效，繼續維持上市地位，要約期亦告終，並將於下周一上午恢復股份買賣。
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由於華置屬百慕達註冊成立公司，因此私有化門檻與近年成功私有化的老牌港資公司如合和、會德豐等不同，除在股東特別大會上有持股多於一成的獨立股東反對，私有化將會失敗外，華置股東會上更要「數人頭」，倘若與會的獨立股東過半人數提出反對，私有化即告失敗。
輸在數人頭 74名出席股東64人投反對票
該集團指，出席計劃會議部份的出席股東共74名，持股股數逾1.53億股。在數人頭票後，投贊成票者只有10人，佔1.37億股，佔出席股數89.24%；投反對票者達64人，佔約1653.39萬股，佔比近10.76%。緊接的股東特別大會內，大股東可參與投票，投贊成票及反對票者分別佔16.47億股及1649.67萬股，比例分別近99.01%及0.99%。
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