PRA指出，在2017年10月，該機構向渣打銀行實施一項臨時的額外流動性預期，以回應對該行美元流動性風險的憂慮。但該行在2018年3月至2019年5月時，在報告流動性指標時犯了5次錯誤，意味PRA沒法對該行的美元流動性頭寸有可靠看法。其中一項錯誤是，渣打銀行在對該問題進行了4個月的內部調查後，才將錯誤通知PRA。

調查發現，渣打沒有實施政策，以規定何時應將流動性錯誤及潛在的流動性錯誤通知PRA，亦沒有確保擁有適當的人力資源來調查流動性指標的潛在錯誤。

PRA指，渣打同意解決此問題，因此將原本6650萬英鎊的罰款減去30%，因此處以4655萬英鎊罰款。

渣打集團（2888）回應本報查詢時指，接受PRA有關其美元流動性報告錯誤的發現，但強調集團是自行識辨及已自行改正，該些錯誤亦沒有影響渣打的整體流動性，流動性在2018年至2019年錯誤發生時維持充裕。渣打又指，接受PRA所指有關延遲通報等錯誤，集團有進行內部檢視。而集團亦強調，在PRA的調查過程中一直主動合作，並對其流動性和監管報告流程和控制作出重大投資，目前已有明顯改善。

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