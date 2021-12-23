恒指升91點 伙國指連升3日 見逾兩周及六周最長升浪 北水22日淨流入
文章日期：2021年12月23日 16:15
疫情及新冠口服藥獲批利好，港股跟隨外圍反彈，不過升幅有限且仍受制於10天線。科技股左右大市，騰訊（0700）為貢獻恒指點數最多的藍籌，但大部分被美團（3690）及阿里巴巴（9988）的跌幅抵銷，匯控（0005）、建行（0939）亦為恒指貢獻數十點升幅。恒指、國指連升3日，恒指累計升448.78點，分別為逾兩周及六周最長升浪。
恒指午後未有突破不大，維持今早高開39點，高位升162點，低位跌75點，高低波幅238點的格局。
恒指收市升91點或0.4%，報23193點，成交金額1091億元，較上日增加17.68%；國指升9點或0.11%，報8204點。恒生科技指數收報5638點，跌0.83%。
藍籌41隻升，20隻下跌，3隻無升跌。騰訊（0700）升4.24%，收報461.8元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.2%，收報6.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報461.8元，升4.24%；跌幅最大的是京東（9618）收報259.6元，跌7.02%。
恒指受制於10天線(23368.73點)、科指受制於10天線(5767.51點)。
北水南下合計淨流入28.65億元，較上日減少5.95%，連續第22日流入，累計流入573.93億元，對上一次連續22日淨流入是1月21日。南水北上合計淨流入24.92億元人民幣，終止連續4日流出。
午後消息股表現
傳百度（9888）縮遊戲部門，裁員至少100人。收報138.6元，跌0.29%。
星巴克據報在華尋新合作伙伴，包括美團（3690）、順豐，美團跌幅收窄，收報226.6元，跌1.65%。
佳民（8519）料明年開至少8間分店，擬為精品咖啡Between作融資。收報0.097元，升5.43%。
光大水務（1857）申請發行30億人幣銀行間債市永續票據。收報1.75元，升2.94%。
今早及隔晚消息股表現
美取消牌照，中電信（0728）美洲擬繼續營業。收報2.57元，升0.39%。
譚仔三哥明年白色情人節登陸日本吉祥寺，譚仔國際（2217）收報3.17元，升4.62%。
大型國企中國稀土集團成立，五礦資源（1208）收報2.5元，升5.93%。中國鋁業（2600）收報4.62元，升8.96%。洛陽鉬業（3993）收報4.22元，升2.93%。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON，CREDIT（0900）收報4.96元，無升跌。國際家居零售（1373）收報2.7元，無升跌。
百心安（2185）上市，定價21.25元。收報20.1元，跌5.4%。
金川國際（2362）：不知悉任何被大股東私有化的建議。收報1.26元，升5%。
騰訊（0700）：以實物分派京東（9618）股份作為中期股息，21股派1股，總值1276億。騰訊收報461.8元，升4.24%。京東（9618）收報259.6元，跌7.02%。
龍皇（8493）證主席曾被捕現已保釋，部分銀行賬戶遭凍結。龍皇停牌。
呷哺呷哺（0520）據報未來3年擬增設至少500家門店。收報6.01元，跌0.5%。
佳兆業美好（2168）煞停3.7億幣收購河北城市衞生綜合服務公司。收報12.12元，升2.54%。
萬勵達執董兼任金匯教育（8160）獨董，集團：非微信女案調查目標。創上市新低，見0.05元，收報0.057元，跌1.72%。
聯合醫務（0722）向周大福企業出售內地業務55%股權，涉2200萬元。收報0.81元，跌2.41%。
恒大（3333）：正調動資源、與債權人溝通，化解集團風險。收報1.48元，升2.07%。
破頂股表現
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見13.3元，收報13.22元，升3.28%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.54元，收報1.54元，升4.05%；中裕燃氣（3633）創52周高，見8.21元，收報8.1元，升3.58%；港華燃氣（1083）創52周高，見6.98元，收報6.84元，升4.27%；富臨（1443）創52周高，見0.295元，收報0.265元，無升跌；東方海外（0316）創52周高，見181元，收報181元，升4.75%；旺旺（0151）創52周高，見7.18元，收報7.05元，跌0.42%；中國電力（2380）創52周高，見5.54元，收報5.42元，升9.72%；華潤電力（0836）創52周高，見28.1元，收報27.65元，升7.38%；華能國電（0902）創52周高，見5.64元，收報5.56元，升9.23%；大唐發電（0991）創52周高，見1.92元，收報1.89元，升11.18%。
破底股方面
醫療醫藥股破底，包括，微泰醫療（2235）創上市新低，見23.15元，收報24.8元，跌1.2%；時代天使（6699）創上市新低，見259.8元，收報262.6元，跌3.46%；堃博醫療（2216）創上市新低，見7.93元，收報8.04元，跌1.47%；聯康生物（0690）見52周低0.085元，收報0.088元，升2.33%；榮昌生物（9995）見52周低73.5元，收報73.65元，跌4.78%；阿里健康（0241）見52周低6.55元，收報6.61元，跌4.2%。
科技股破底，包括，明源雲（0909）創上市新低，見18.5元，收報18.56元，跌6.55%；閱文（0772）見52周低47.8元，收報48.55元，跌5.82%；易鑫集團（2858）見52周低1.19元，收報1.22元，升2.52%。
本地股破底，包括，迪臣發展（0262）創上市新低，見0.086元，收報0.099元，升8.79%；金匯（8160）創上市新低，見0.05元，收報0.057元，跌1.72%；金源米業（0677）見52周低0.495元，收報0.51元，升2%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.6元，收報0.62元，跌1.59%；嘉華國際（0173）見52周低2.96元，收報3元，升1.35%；大快活（0052）見52周低15.52元，收報15.56元，跌0.64%；卓能（0131）見52周低2.35元，收報2.5元，升2.46%；英皇娛樂（0296）見52周低0.8元，收報0.82元，跌1.2%。
其他破底股包括，京城佳業（2210）創上市新低，見4.44元，收報5.2元，跌6.31%；中國鐵塔（0788）創上市新低，見0.85元，收報0.85元，跌3.41%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.5元，收報0.54元，跌8.47%；寶勝國際（3813）見52周低1.07元，收報1.07元，跌2.73%；中國智能交通（1900）見52周低0.143元，收報0.159元，無升跌；海底撈（6862）見52周低16.6元，收報16.92元，跌1.28%；海亮國際（2336）見52周低0.111元，收報0.111元，無升跌；BC科技（0863）見52周低8.35元，收報8.5元，跌2.97%；佳兆業資本（0936）見52周低0.28元，收報0.28元，跌8.2%；中國有贊（8083）見52周低0.59元，收報0.6元，跌7.69%；佳源國際（2768）見52周低2.72元，收報2.72元，跌2.51%；安莉芳（1388）見52周低0.97元，收報1.01元，升1%；凱知樂（2122）見52周低0.223元，收報0.226元，升0.44%；時計寶（2033）見52周低0.68元，收報0.7元，跌1.41%。
異動股
上升異動股，包括，超凡網絡（8121）收報0.23元，升24.32%；藥明巨諾（2126）收報14.32元，升12.4%；恒大汽車（0708）收報2.54元，升12.39%；領悅服務（2165）收報4元，升12.36%；華南城（1668）收報0.67元，升11.67%；大唐發電（0991）創52周高，見1.92元，收報1.89元，升11.18%；米蘭站（1150）收報0.32元，升10.34%；英皇文化產業（0491）收報0.054元，升10.2%；中國電力（2380）創52周高，見5.54元，收報5.42元，升9.72%；華能國電（0902）創52周高，見5.64元，收報5.56元，升9.23%；中鋁（2600）收報4.62元，升8.96%。
下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）收報0.89元，跌28.8%；譽宴（1483）收報1.35元，跌14.56%；科濟藥業（2171）收報30元，跌9.09%；WAC（8619）收報0.161元，跌9.04%；易居企業（2048）收報1.83元，跌8.96%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.5元，收報0.54元，跌8.47%；佳兆業資本（0936）見52周低0.28元，收報0.28元，跌8.2%；世紀睿科（1450）收報1.2元，跌7.69%；京東（9618）收報259.6元，跌7.02%。
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