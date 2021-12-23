就賭牌數目，部分意見反映，倘批給數量少於6個可能會對社會造成較大影響，尤其涉及博彩業僱員就業的不穩定性。另一方面，亦希望澳門政府除顧及博彩業的健康持續發展外，亦需要考慮澳門土地及人力資源的承受能力，避免出現不良競爭的情況。

據此澳門政府表示，在博彩業發展過程中，維持一定規模是確保社會穩定及居民就業的重要基礎，亦可保障有穩定稅收，使特區政府整體開支平衡，也為維持民生福利及開展各項社會建設提供有利及穩固的條件。政府將綜合考慮收集到的意見及建議，並結合社會政策方 向和經濟環境等因素，以訂定合適的批給數量。

當局表示，諮詢中亦收集到其他修法意見，例如限制本地居民進入娛樂場、網上博彩、調整博彩稅及國家安全等問題，政府高度重視，立法時會綜合考慮各方意見，使法案能在凝聚社會共識的前提下更貼合修法目的。

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