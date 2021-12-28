恒指收市升56點或0.24%，報23280點，成交金額997億元，較上日增加92.84%，是12月23日1091.84億元成交後最多，亦略高於22日的927.82億元；國指跌7點或0.09%，報8194點。恒生科技指數收報5569點，跌0.89%。

藍籌50隻升，13隻下跌，1隻無升跌。恒隆地產（0101）升4.08%，收報16.34元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌3.87%，收報21.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報32.45元，升2.85%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見17.24元，收報17.32元，跌6.48%。

恒指高於10天線(23224.13點)，科指續受制於10天線(5680.65點)。

北水南下合計淨流出17.11億元，終止連續23日流入，南水北上合計淨流入12.93億元人民幣，較上日減少48.13%，連續第2日流入，累計流入37.84億元。

午後消息股表現

人行易綱︰房地產市場預期正在逐步改善。內房股向上，中海外（0688）收報18.52元，升0.33%；龍湖（0960）收報37.35元，升0.95%；華潤置地（1109）收報33.85元，升1.96%；碧桂園（2007）收報7.12元，升1.14%。

中國銀保監會：部分內險對風險管理「重制度、輕落實」。中國人壽（2628）收報13.1元，升1.55%；中國平安（2318）收報57.35元，升2.14%。

比亞迪（1211）最高獎勵100萬人幣，徵黑公關線索及證據。收報259.8元，跌0.92%。

愛高集團（0328）停牌，CEO與今午墮樓案死者同名。停牌前報0.19元，無成交。

龍光（3380）旗下推資產支持專項計劃，集資6.65億人民幣。收報6元，升3.09%。

比特幣跌穿4.9萬美元大關。區塊鏈相關股火幣科技（1611）收報8.27元，升9.39%；栢能集團（1263）收報13.7元，跌3.79%；BC科技（0863）收報8.4元，跌2.1%；雄岸科技（1647）收報0.199元，跌5.24%；美圖公司（1357）收報1.6元，升0.63%；信陽毛尖（0362）收報0.107元，跌4.46%；樂透互娛（8198）收報0.43元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

新東方（9901）將上線直播帶貨平台。收報15.3元，跌1.29%。

騰盛博藥（2137）據報明年首季在中國推出新冠治療藥，惟股價跌逾8%。收報35.65元，跌8.12%。

澳門出現首宗Omicron，賭股下跌。新濠國際發展（0200）收報9.45元，跌0.74%；美高梅中國（2282）收報4.81元，升0.63%；澳博（0880）收報5.13元，無升跌；永利澳門（1128）收報6.19元，跌1.9%；銀河娛樂（0027）收報39.95元，跌2.68%；金沙中國（1928）收報17.84元，跌1.65%；信德（0242）收報2.11元，跌0.94%。

開拓藥業（9939）新冠藥試驗未達統計學顯著性，急挫逾84%。收報0.74元，跌70.35%。

銀娛（0027）宣布向團隊發放一個月月薪獎金。收報39.95元，跌2.68%。

比亞迪（1211）成立合資研發自動駕駛。收報259.8元，跌0.92%。

華融（2799）逾10億售旗下消費金融業務七成股權予寧波銀行。停牌。

快手（1024）和美團（3690）達成互聯互通戰略合作。快手收報72.5元，跌4.04%。美團收報223.4元，跌1.15%。

許家印︰恒大（3333）沒有人可躺平，要不惜一切復工復產。另，許家印3億股恒大物業疑遭斬倉，市值約7.9億。收報1.62元，升9.46%。

百度（9888）︰自駕平台蘿蔔快跑2025年將擴展到65個城市。收報139.6元，升0.36%。

螞蟻金融增資220億人幣，中國信達（1359）成次大股東，舜宇光學（2382）網易（9999）入局。中國信達收報1.45元，升11.54%。舜宇光學收報243.2元，跌3.72%。網易收報151.6元，升0.6%。

恒偉集團（8219）折讓23%，2供1籌1100萬。收報0.28元，跌1.75%。

被除名本地系統性重要銀行，東亞（0023）：尊重金管局檢討結果。收報11.16元，升0.18%。

奧園（3883）遭入稟追討1.31億美元貸款。收報1.65元，升1.85%。

雷軍：小米（1810）新機雙尺寸對標iPhone，汽車料2024年上半年量產。收報18.78元，升0.75%。

正商實業（0185）：已訂立12份委託項目管理合同。收報3.91元，升2.89%。

破頂股表現

破頂股包括，環球新材（6616）創上市新高，見9.65元，收報9.6元，升2.67%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3元，收報2.89元，跌0.69%；易緯集團（3893）創上市新高，見1.56元，收報1.56元，升4%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.23元，收報4.12元，升1.48%；東方海外（0316）創52周高，見186.8元，收報186.8元，升3.89%；中國電力（2380）創52周高，見5.67元，收報5.39元，跌3.75%；中國建築（3311）創52周高，見9.59元，收報9.44元，跌0.11%。

破底股方面

破底股包括，彩生活（1778）創上市新低，見0.98元，收報1.02元，跌0.97%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.72元，收報3.88元，升1.31%；康諾亞（2162）創上市新低，見32.75元，收報32.9元，跌5.46%；微泰醫療（2235）創上市新低，見21.6元，收報22.05元，跌11.62%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見6.91元，收報13.4元，跌3.16%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見35.7元，收報36.05元，跌6.36%；企展控股（1808）創上市新低，見0.053元，收報0.059元，跌15.71%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見340.8元，收報343.8元，跌2.61%；康特隆（1912）創上市新低，見0.184元，收報0.195元，跌2.01%；明源雲（0909）創上市新低，見17.24元，收報17.32元，跌6.48%；時代天使（6699）創上市新低，見230元，收報256元，升1.75%；安能物流（9956）創上市新低，見7.81元，收報8.49元，升7.2%；中建富通（0138）創上市新低，見0.168元，收報0.172元，跌11.34%；中國動向（3818）見52周低0.67元，收報0.68元，無升跌；寶勝國際（3813）見52周低1.06元，收報1.11元，升3.74%；景瑞（1862）見52周低1.69元，收報1.71元，無升跌；依波路（1856）見52周低2.22元，收報2.36元，跌6.35%；信達生物（1801）見52周低45元，收報46.2元，跌6.48%；基石藥業（2616）見52周低7.3元，收報7.44元，跌11.95%；聯康生物（0690）見52周低0.085元，收報0.087元，跌1.14%；康方生物（9926）見52周低31元，收報31.05元，跌8.41%；佳兆業健康（0876）見52周低0.075元，收報0.08元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低6.24元，收報6.41元，跌2.14%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.6元，收報0.62元，無升跌；大快活（0052）見52周低15.22元，收報15.54元，升0.13%；閱文（0772）見52周低47.8元，收報48.3元，跌1.53%；中電華大科技（0085）見52周低0.66元，收報0.67元，跌1.47%；微盟（2013）見52周低7.22元，收報7.4元，跌1.46%；朗廷－ＳＳ（1270）見52周低0.82元，收報0.82元，跌1.2%；國美（0493）見52周低0.65元，收報0.68元，升3.03%；優品360（2360）見52周低1.61元，收報1.62元，跌3.57%；原生態牧業（1431）見52周低0.238元，收報0.239元，跌3.63%；雅士利國際（1230）見52周低0.495元，收報0.5元，跌3.85%；佳兆業資本（0936）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.55元，收報0.55元，跌6.78%；築友智造（0726）見52周低0.7元，收報0.72元，跌6.49%；凱知樂（2122）見52周低0.221元，收報0.223元，跌1.33%。

異動股

上升異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.156元，升38.05%；21世紀教育（1598）收報0.45元，升20%；恒大汽車（0708）收報3.27元，升17.2%；中國中藥（0570）收報4.75元，升15.85%；匯安智能科技（8379）收報0.225元，升12.5%；稻草熊（2125）收報6.5元，升12.26%；中國信達（1359）收報1.45元，升11.54%；金匯（8160）收報0.064元，升10.34%；恒大（3333）收報1.62元，升9.46%；火幣科技（1611）收報8.27元，升9.39%；高鑫零售（6808）收報3.2元，升8.84%。

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