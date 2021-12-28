首11個月的商品整體出口貨值按年上升26.5%，商品進口貨值上升24.9%。首11個月錄得有形貿易逆差3134億元。

經季節性調整的數字顯示，截至11月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌1.4%。同時，商品進口貨值下跌1.8%。

按年比較，11月輸往亞洲的整體出口貨值上升25.7%，尤其是台灣（升63.0%）、印度（升48.3%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升24.1%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升32.2%）。

11月，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增487億元，升30.2%）。進口方面，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增356億元，升21.2%）。

政府發言人表示，11月商品出口貨值按年增長加快至25.0%。輸往內地、美國和歐盟的出口均繼續顯著增長，而輸往其他主要亞洲市場的出口亦見雙位數升幅。首11個月合計，商品貿易總額達92,584億元，較2018年同期的高位超出13.6%。

展望未來，環球經濟持續復蘇應會在短期內繼續支持香港的出口表現。然而，近期Omicron變種病毒在多地快速傳播帶來的威脅，加上供應瓶頸引致的干擾，可能會拖慢環球經濟增長。中美關係、主要經濟體的貨幣和財政政策，以及地緣政治局勢等因素的發展也須關注。政府會密切留意相關情況。

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